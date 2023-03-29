Определились победители чемпионата РК по шахматам среди юниоров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился детско-юношеский чемпионат РК по классическим шахматам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.
Чемпионат не случайно считается главным турниром года в нашей стране. Это и отбор на мировые и континентальные детские чемпионаты (бонусы получают чемпион и второй призёр), и, самое главное – смотр самой талантливой и перспективной молодёжи, которой предстоит в будущем сменить на капитанском мостике шахматной сборной Казахстана старшее поколение.
Шахматный чемпионат РК среди детей и молодёжи сразу обновил два рекорда: по числу участников – общее количество шахматистов превысило тысячу человек и по размерам призового фонда – для первенства тинэйджеров сумма призовых денег выглядит более чем впечатляюще -почти 13,5 млн тенге. Классическая часть чемпионата завершена, выявлены 24 номинанта, которым в текущем году предстоит защищать цвета нашей родины на мировых чемпионатах.
В следующие три дня пройдут турниры по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.
Победителями стали юниоры в возрастной категории от 6 до 18 лет со всех уголков Казахстана.
Мальчики (далее-М, 6 лет)
1. Сайран Динмухаммед (Кызылординская область)
2. Омурзаков Альтаир (Астана)
3. Аманбек Димаш (Туркестанская область)
Девочки (далее - Д, 6 лет)
1. Бисалиева Алиша (Астана)
2. Ердешева Амалия (Астана)
3. Муратханкызы Раяна (Шымкент)
М-8
1. Анетов Амиржан (Астана)
2. Назарбек Алихан (Алматы)
3. Бахыт Рауан (Астана)
Д-8
1. Зиядин Малика (Алматы)
2. Абибулла Инжу (Актюбинская область)
3. Аблай Сабина (Кызылординская область)
М-10
1. Куандыкулы Данис (Алматы)
2. Бисалиев Айсултан (Алматы)
3. Кененбай Алиби (Алматы)
Д-10
1. Жумамбаева Алия (Павлодарская область)
2. Бериккызы Алана (Астана)
3. Шолпанбек Жансая (Алматинская область)
М-12
1. Смирнов Марк (Алматы)
2. Жауынбай Алдияр (Астана)
3. Абдсаттар Алишер (Астана)
Д-12
1. Холявко Мария (Алматы)
2. Заркым Айлин (Алматы)
3. Диаскызы Далия (Алматы)
М-14
1. Мамедов Эдгар (Мангистауская область)
2. Петухов Алан (Актюбинская область)
3. Болат Инаят (Астана)
Д-14
1. Нургалиева Зарина (Атырауская область)
2. Калиахмет Эльназ (Жетысуская область)
3. Жаппарбекова Малика (Астана)
Ю-16
1. Молдагали Бексултан (Астана)
2. Амиркул Алимжан (Астана)
3. Асылов Мирас (Алматы)
Д-16
1. Калдарова Аяулым (Шымкент)
2. Сейдулла Аселяй (Туркестанская область)
3. Заманбек Мерейлим (Алматы)
Ю-18
1. Ансат Алдияр (Кызылординская область)
2. Ахмединов Сатбек (Астана)
3. Кенбеилов Тимур (Астана)
Д-18
1. Балабаева Ксения (Алматы)
2. Курмангалиева Лия (Алматы)
3. Попандопуло Кристина (Карагандинская область)