Определились победители чемпионата РК по маунтинбайку

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе состоялся чемпионат Казахстана по маунтинбайку в элиминаторе и марафоне. Результаты соревнований представили в Национальном олимпийском комитете РК, передает МИА «Казинформ».

Юниорки, элиминатор

1. Ли Юлия (Жамбылская область)

2. Булебаева Макпал (Узбекистан)

3. Марченко Юлия (Акмолинская область)

Юниоры, элиминатор

1. Джукаев Фархат (Жамбылская область)

2. Марченко Руслан (Акмолинская область)

3. Батирбеков Тамерлан (Астана)

Женщины, элиминатор

1. Саркулова Алина (Кызылординская область)

2. Генелева Татьяна (Павлодарская область)

3. Спирина Алина (Алматинская область)

Мужчины, элиминатор

1. Мухамедиянов Темирлан (Астана)

2. Сергиенко Денис (Жетысуская область)

3. Карасев Егор (Павлодарская область)

Юниорки, НЧРК в марафоне

1. Фабрициус Ольга (Павлодарская область)

2. Марченко Юлия (Акмолинская область)

3. Булебаева Макпал (Узбекистан)

Юниоры, НЧРК в марафоне

1. Сагиндиков Алмас (Жамбылская область)

2. Рысбай Диас (Жамбылская область)

3. Марченко Руслан (Акмолинская область)

Женщины, НЧРК в марафоне

1. Саркулова Алина (Кызылординская область)

2. Генелева Татьяна (Павлодарская область)

3. Степанова Екатерина (Алматы)

Мужчины, НЧРК в марафоне

1. Сергиенко Денис (Жетысуская область)

2. Карасев Егор (Павлодарская область)

3. Мухамедиянов Темирлан (Астана)