Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Определились победители чемпионата Министерства обороны по стрельбе

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 15:48
Определились победители чемпионата Министерства обороны по стрельбе Фото: пресс-служба МО РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках XIII Спартакиады среди структурных подразделений оборонного ведомства состоялся чемпионат по стрельбе из табельного оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В состязании приняли участие 246 военнослужащих, представивших 41 команду. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Центральный спортивный клуб организовал состязания по двум составам.

В первый вошли представители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба. Во второй – военнослужащие главных управлений и управлений Вооруженных сил, а также воинских частей и учреждений.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете по стрельбе из пистолета ПМ и автомата АК-74 первой группы лучшей признана сборная департамента организационно-мобилизационной работы. На втором месте - военнослужащие департамента развития и применения беспилотных авиационных систем, на третьем – Центр военных представительств.

Во втором составе первое место заняла команда управления начальника тыла Вооруженных сил. На втором месте – спортсмены Национального университета обороны, на третьем – войсковая часть 32039.

photo
photo
photo
photo

Астана   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды