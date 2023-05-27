Определились победители чемпионата Министерства обороны по стрельбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках XIII Спартакиады среди структурных подразделений оборонного ведомства состоялся чемпионат по стрельбе из табельного оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В состязании приняли участие 246 военнослужащих, представивших 41 команду. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Центральный спортивный клуб организовал состязания по двум составам.

В первый вошли представители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба. Во второй – военнослужащие главных управлений и управлений Вооруженных сил, а также воинских частей и учреждений.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете по стрельбе из пистолета ПМ и автомата АК-74 первой группы лучшей признана сборная департамента организационно-мобилизационной работы. На втором месте - военнослужащие департамента развития и применения беспилотных авиационных систем, на третьем – Центр военных представительств.

Во втором составе первое место заняла команда управления начальника тыла Вооруженных сил. На втором месте – спортсмены Национального университета обороны, на третьем – войсковая часть 32039.