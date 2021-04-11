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    16:06, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Определились победители чемпионата Казахстана по триатлону

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошел чемпионат Казахстана по триатлону. В соревнованиях приняли участие 17 атлетов национальной команды. Участники соревновались в дистанции супер-спринта: плавании на 300 метров, велогонке на 8 километров и беге на 2 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В женском соревновании лучший результат показала Арина Шульгина. На втором месте расположилась Екатерина Шабалина. Замкнула тройку лидеров Юлия Озерова.

    В мужском зачете тройку лидеров составили Аян Бейсенбаев, Дарын Конысбаев и Мейирлан Ыскаков.

    Отметим, казахстанская команда готовится к чемпионату Азии, который пройдет с 23 по 25 апреля в Японии.


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