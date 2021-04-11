Определились победители чемпионата Казахстана по триатлону

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте прошел чемпионат Казахстана по триатлону. В соревнованиях приняли участие 17 атлетов национальной команды. Участники соревновались в дистанции супер-спринта: плавании на 300 метров, велогонке на 8 километров и беге на 2 километра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В женском соревновании лучший результат показала Арина Шульгина. На втором месте расположилась Екатерина Шабалина. Замкнула тройку лидеров Юлия Озерова.

В мужском зачете тройку лидеров составили Аян Бейсенбаев, Дарын Конысбаев и Мейирлан Ыскаков.

Отметим, казахстанская команда готовится к чемпионату Азии, который пройдет с 23 по 25 апреля в Японии.