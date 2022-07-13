13 Июля 2022 05:20

Определились победители чемпионата Казахстана по спортивному туризму

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская команда «Созвездие» стала лучшей в категории «пешеходный туризм» – в Каркаралинском районе с 5 по 10 июля прошёл чемпионат Казахстана по спортивному туризму. В туристском многоборье участвовали представители Нур-Султана, Алматинской, Абайской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Карагандинской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмены двадцати команд в трёх возрастных категориях соревновались в пешеходном и велотуризме. Помимо Караганды, регион представляли Шахтинск и Каркаралинск.

«В дисциплине «пешеходный туризм» участники преодолевали полосы препятствий в трёх дистанциях – личной, длинной и короткой. В велотуризме они испытали свои силы в триале, фигурном вождении и преодолении полосы препятствий», – рассказала главный судья соревнований и заслуженный инструктор РК Татьяна Хажиньязова.

В дисциплине «пешеходный туризм» среди взрослых (спортсмены старше 18 лет) первое место заняла карагандинская команда «Созвездие». В возрастной группе «юноши» (спортсмены до 15 лет) отличился «Экстрим» из Кызылординской области. Среди юниоров (спортсмены 15–18 лет) лучшей признана команда Западно-Казахстанской области «Батыс WEST – 5».

В технике пешеходного туризма в категории «взрослые» первое место заняла команда ЗКО «Батыс WEST – 2». В возрастной группе «юноши» первым стал «Ирбис-Текели – 21» из Жетысускойой области. И лучшая юниорская команда – «Батыс WEST – 5» из ЗКО.

Всего в Карагандинской области спортивным туризмом занимается около 3 тыс. человек. В Казахстане этот вид спорта развивается в 13 регионах.



