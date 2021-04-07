Определились победители чемпионата Казахстана по рукопашному бою

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - В Щучинске на спортивной базе «Жаксы» прошел чемпионат Казахстана по рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, а также по самообороне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Турнир организован Всеказахстанской Ассоциацией рукопашного боя Республики Казахстан при содействии Спортивного комитета Министерства обороны РК – Центрального спортивного клуба.

В поединках за звание чемпиона страны боролись сильнейшие представители рукопашного боя из 19 команд, представивших все регионы страны. Всего участвовало 211 спортсменов, среди которых 9 мастеров спорта международного класса, 52 мастера спорта Республики Казахстан по рукопашному бою, 96 кандидатов и 54 обладателя первого разряда по этому виду спорта.

«Сегодня эти виды спорта стремительно развиваются, приобретают массовость. Их популярность, причем не только среди военнослужащих, продиктована универсальностью системы обучения приёмам защиты и нападения. Как вид спорта армейский рукопашный бой соединяет в себе функциональные элементы из арсенала разных видов единоборств. Заметно возросло и качество подбора, формирования команд, подготовки спортсменов», – отметил начальник Центрального спортивного клуба Айталап Кургамбаев.

По результатам состязаний в общекомандном зачёте по армейскому рукопашному бою сильнейшей командой признана сборная Десантно-штурмовых войск, второе место – у спортсменов регионального командования «Запад», тройку лидеров замкнули команды региональных командований «Восток» и «Юг».

«Нынешний турнир – исторический. Состязания по армейскому рукопашному бою и дисциплине «самооборона» в формате чемпионата страны проходят впервые. Уровень соревнований далеко не любительский. Заявлены чемпионы и призеры Азии, Европы и мира. Спортсмены, судьи, тренеры и представители команд допускаются к соревнованиям только при наличии отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Также хочу добавить, что на чемпионате по спортивному рукопашному бою впервые разыгрываются девять чемпионских поясов, что говорит о высоком уровне развития этого вида спорта в стране», – проинформировал генеральный секретарь Всеказахстанской Ассоциации рукопашного боя, судья международной категории, мастер спорта международного класса по рукопашному бою Адил Кайрбаев.

По итогам состязаний военнослужащие капитан Казбек Сагын, младший сержант Мереке Жунусова, ефрейтор Аян Турсын, служащая Талшын Жуматаева вошли в состав сборной страны и получили путевки на участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Узбекистана в городе Ташкенте в июне текущего года.