20:35, 29 Май 2024 | GMT +6
Определились победители чемпионата Казахстана по фехтованию на сабле
В Астане проходит чемпионат Казахстана по фехтованию. В рамках турнира определились лучшие саблисты, передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Мужчины
1. Артем Саркисян (Карагандинская область);
2. Саттархан Назарбай (Астана);
3. Жанат Набиев (Алматы), Артур Чупраков (Шымкент).
Женщины
1. Татьяна Приходько (Шымкент);
2. Карина Доспай (Алматы);
3. Жасмин Капыджы (Карагандинская область), Адеми Серикбай (Шымкент).