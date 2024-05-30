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    20:35, 29 Май 2024 | GMT +6

    Определились победители чемпионата Казахстана по фехтованию на сабле

    Определились победители чемпионата Казахстана по фехтованию на сабле
    Фото: НОК РК

    В Астане проходит чемпионат Казахстана по фехтованию. В рамках турнира определились лучшие саблисты, передает агентство Kazinformсо ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Мужчины

    1. Артем Саркисян (Карагандинская область);

    2. Саттархан Назарбай (Астана);

    3. Жанат Набиев (Алматы), Артур Чупраков (Шымкент).

    Женщины

    1. Татьяна Приходько (Шымкент);

    2. Карина Доспай (Алматы);

    3. Жасмин Капыджы (Карагандинская область), Адеми Серикбай (Шымкент).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Фехтование
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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