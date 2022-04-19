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    14:23, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Определились первые призеры чемпионата РК по тяжелой атлетике

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде в эти дни проходит чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. В первый соревновательный день определился ряд призеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Женщины. 45 кг

    1. Александра Беленко (59+76) - ВКО

    2. Айнур Абдыхалыкова (59+72) - Жамбылская область

    3. Альфия Гарифуллина (57+73) - Алматинская область

    49 кг

    1. Дарья Балабанюк (70+83) - Қарагандинская область

    2. Айым Мухаметжанова (60+75) - Акмолинская область

    3. Салтанат Кыпшакбай (48+59) - Кызылординская область

    Мужчины. 55 кг

    1. Чонтей Арли (109+127) - Шымкент

    2. Грубов Анатолий (110+125) - Алматинская область

    3. Алпысов Ерназ (102+123) - ВКО


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