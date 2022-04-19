Определились первые призеры чемпионата РК по тяжелой атлетике

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде в эти дни проходит чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. В первый соревновательный день определился ряд призеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Женщины. 45 кг

1. Александра Беленко (59+76) - ВКО

2. Айнур Абдыхалыкова (59+72) - Жамбылская область

3. Альфия Гарифуллина (57+73) - Алматинская область

49 кг

1. Дарья Балабанюк (70+83) - Қарагандинская область

2. Айым Мухаметжанова (60+75) - Акмолинская область

3. Салтанат Кыпшакбай (48+59) - Кызылординская область

Мужчины. 55 кг

1. Чонтей Арли (109+127) - Шымкент

2. Грубов Анатолий (110+125) - Алматинская область

3. Алпысов Ерназ (102+123) - ВКО