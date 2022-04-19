14:23, 19 Апрель 2022 | GMT +6
Определились первые призеры чемпионата РК по тяжелой атлетике
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде в эти дни проходит чемпионат Казахстана по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин. В первый соревновательный день определился ряд призеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Женщины. 45 кг
1. Александра Беленко (59+76) - ВКО
2. Айнур Абдыхалыкова (59+72) - Жамбылская область
3. Альфия Гарифуллина (57+73) - Алматинская область
49 кг
1. Дарья Балабанюк (70+83) - Қарагандинская область
2. Айым Мухаметжанова (60+75) - Акмолинская область
3. Салтанат Кыпшакбай (48+59) - Кызылординская область
Мужчины. 55 кг
1. Чонтей Арли (109+127) - Шымкент
2. Грубов Анатолий (110+125) - Алматинская область
3. Алпысов Ерназ (102+123) - ВКО