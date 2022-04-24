Определились первые призеры чемпионата РК по фехтованию

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске проходит чемпионат Казахстана по фехтованию среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По результатам соревнований определились первые победители и призеры среди шпажистов.

Женщины, шпага:

София Николайчук (Алматы) Владислава Андреева (ВКО) Александра Тамбовцева (Шымкент) Наталья Зинякова (Алматы)

Мужчины, шпага: