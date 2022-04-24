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    15:32, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Определились первые призеры чемпионата РК по фехтованию

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске проходит чемпионат Казахстана по фехтованию среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    По результатам соревнований определились первые победители и призеры среди шпажистов.

    Женщины, шпага:

    1. София Николайчук (Алматы)
    2. Владислава Андреева (ВКО)
    3. Александра Тамбовцева (Шымкент)
    4. Наталья Зинякова (Алматы)

    Мужчины, шпага:

    1. Эльмир Алимжанов (Шымкент)
    2. Руслан Курбанов (ВКО)
    3. Георгий Тинников (Алматы)
    4. Вадим Шарлаимов (ВКО)

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