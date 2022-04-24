15:32, 24 Апрель 2022 | GMT +6
Определились первые призеры чемпионата РК по фехтованию
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске проходит чемпионат Казахстана по фехтованию среди мужчин и женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
По результатам соревнований определились первые победители и призеры среди шпажистов.
Женщины, шпага:
- София Николайчук (Алматы)
- Владислава Андреева (ВКО)
- Александра Тамбовцева (Шымкент)
- Наталья Зинякова (Алматы)
Мужчины, шпага:
- Эльмир Алимжанов (Шымкент)
- Руслан Курбанов (ВКО)
- Георгий Тинников (Алматы)
- Вадим Шарлаимов (ВКО)