Определились первые победители зимнего чемпионата Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На зимнем чемпионате Казахстана определились первые победители, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщили в Федерации, у женщин первое место занял дуэт Аружан Сагандыкова/София Чурсина. В финале были побеждены Карина Ризванова/Мария Синицына 6:7 (4), 7:6 (7), 10:7. Бронзовыми призерами первенства стали Сандугаш Кенжибаева и Жанел Рустемова, которые в тяжёлой борьбе вырвали победу у сестер Арыстанбековых - Асылжан и Еркежан - 6:4, 6:7 (8), 10:7.

У мужчин золотыми призерами чемпионата стали Достанбек Ташбулатов и Григорий Ломакин. В финале они обыграли тандем Алексей Кедрюк/Родион Пак – 6:3, 6:3. Таким образом, для Достанбека и Григория это уже второе чемпионство в парном разряде: в 2019 году Ломакин в дуэте с Сагадатом Аяпом праздновал победу, а в 2020-м Ташбулатов вместе с Родионом Паком стали золотыми призерами.

Третье место у Арсланбека Айткулова/Данила Фелькера. Они победили Олега Сыроватского и Никиту Сидорова - 6:4, 2:6, 10:6.

Завтра Ташбулатов и Ломакин определят в поединке между собой чемпиона страны 2021 года. В женской одиночной сетке в решающей игре сойдутся Аружан Сагандыкова и чемпионка Казахстана 2016 года Гозаль Айнитдинова.