Определились первые победители Молодежных игр Казахстана по настольному теннису
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На Молодежных играх Казахстана по настольному теннису в Караганде определились чемпионы и призеры в командном зачёте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
У парней в финале сошлись ЗКО и Караганда. Айдос Кенжигулов (ЗКО) не испытал сильного сопротивления со стороны Темирлана Кима (Караганда) и выиграл 3:0. Санжар Жубанов (ЗКО) попытался удвоить счёт противостояния, но действующий чемпион страны Алан Курмангалиев (Караганда) легко прошёл своего соперника 3:0.
Нурдаулет Нугай в упорном поединке с Амиром Торгайбековым выиграл важное очко (счёт 3:2) и вывел уральцев вперёд. Лидеры своих команд, члены национальной сборной Казахстана Айдос Кенжигулов, Алан Курмангалиев в соперничестве друг с другом показали теннис хорошего уровня - 3:1, победил Алан.
Следующими играли Жубанов и Ким. Ожидался напряжённый бой, но Санжар уверенно сыграл решающий матч и завоевал золотую медаль Молодёжных спортивных игр вместе со своими товарищами из Западного Казахстана. Третьими стали спортсмены из ВКО.
У девушек за золотую медали бились Шымкент и Карагандинская область. В итоге победил Шымкент. Третьими стали спортсменки из Нур-Султана.
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