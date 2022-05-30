Определились первые победители молодежного ЧРК по тяжелой атлетике
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы принимает лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди молодежи до 23 лет. Национальный олимпийский комитет РК опубликовал результаты двух соревновательных дней, передает МИА «Казинформ».
Женщины до 55 кг
Алякина Екатерина (75+92), Костанайская область
Жапар Шынар (67+84), Жамбылская область
Жанболат Бибисара (65+83), Алматинская область
Женщины до 59 кг
Оразбек Алтыншаш (67+86), Нур-Султан
Новак Татьяна (64+87), Акмолинская область
Каюпова Таншолпан (62+76), Кызылординская область
Женщины до 64 кг
Петровская Яна (72+92), Карагандинская область
Финк Оксана (64+81), Костанайская область
Мухамедалиева Наиля (62+75), Алматы
Женщины до 71 кг
Павлова Дарья (84+102), ВКО
Даулетова Аружан (77+97), Шымкент
Жумагали Аянат (75+99), Кызылординская область
Мужчины до 61 кг
Толеген Азамат (112+140), Кызылординская область
Грубов Анатолий (104+125), Алматинская область
Калич Юрий (101+124), ВКО
Мужчины до 67 кг
Байбуров Алишер (133+157), Акмолинская область
Савельев Анатолий (127+145), Алматинская область
Чуев Сергей (113+140), Алматинская область