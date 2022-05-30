30 Мая 2022 11:39

Определились первые победители молодежного ЧРК по тяжелой атлетике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы принимает лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди молодежи до 23 лет. Национальный олимпийский комитет РК опубликовал результаты двух соревновательных дней, передает МИА «Казинформ».

Женщины до 55 кг

Алякина Екатерина (75+92), Костанайская область

Жапар Шынар (67+84), Жамбылская область

Жанболат Бибисара (65+83), Алматинская область

Женщины до 59 кг

Оразбек Алтыншаш (67+86), Нур-Султан

Новак Татьяна (64+87), Акмолинская область

Каюпова Таншолпан (62+76), Кызылординская область

Женщины до 64 кг

Петровская Яна (72+92), Карагандинская область

Финк Оксана (64+81), Костанайская область

Мухамедалиева Наиля (62+75), Алматы

Женщины до 71 кг

Павлова Дарья (84+102), ВКО

Даулетова Аружан (77+97), Шымкент

Жумагали Аянат (75+99), Кызылординская область

Мужчины до 61 кг

Толеген Азамат (112+140), Кызылординская область

Грубов Анатолий (104+125), Алматинская область

Калич Юрий (101+124), ВКО

Мужчины до 67 кг

Байбуров Алишер (133+157), Акмолинская область

Савельев Анатолий (127+145), Алматинская область

Чуев Сергей (113+140), Алматинская область