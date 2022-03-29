Определились первые победители ЧРК по таеквондо среди юниоров
Таеквондисты боролись за медали в восьми весовых категориях. По результатам первого дня в командном зачёте лидирует Алматы со 103 очками (4 «золота», 5 «бронз»). Алматинская область расположилась на втором месте. На счету у команды 46 очков (3 «серебра», 3 «бронзы»). Замыкает тройку лучших Кызылординская область с 45 очками (1 «золото», 2 «серебра»).
В первенстве участвуют 478 спортсменов со всех регионов страны.
Напомним, призеры турнира попадут в состав национальной сборной РК. В дальнейшем они примут участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Болгарии, и чемпионате Азии в Монголии.
Список победителей и призёров
Юниоры:
-45 кг
І место - Бекторе Оралханов (г. Алматы )
ІІ место - Арслан Акимали (Актюбинская обл.)
ІІІ место - Абай Сейдахмет (Алматинская обл.), Али Абубакир (Алматинская обл.)
-63 кг
І место - Адиль Тлеугабыл (г. Нур-Султан)
ІІ место - Нурзат Нурланулы (Туркестанская обл.)
ІІІ место - Альбек Усенов (Алматинская обл.), Асхат Мамбетов (Павлодарская обл.)
-78 кг
І место - Нурасыл Куандык (Жамбылская обл.)
ІІ место - Бейбарыс Каблан (Алматинская обл.)
ІІІ место - Калбатыр Анарбай (Туркестанская обл.), Абделазим Исмаил (г. Алматы)
78 кг
І место - Бекарыс Нургазы (г. Алматы)
ІІ место - Амир Амалбек (Алматинская обл.)
ІІІ место - Бекарыс Бекенов (ВКО), Адиль Турдиев (Жамбылская обл.)
Юниорки:
-42 кг
І место - Рамина Таирова (г. Алматы)
ІІ место - Гульназ Кайбулла (Кызылординская обл.)
ІІІ место - Диана Юсупбаева (г. Алматы), Нодира Ертаева (г. Шымкент)
-52 кг
І место - Нурай Казнабек (Кызылординская обл.)
ІІ место - Арайлым Арапбай (Мангистауская обл.)
ІІІ место - Алина Еремина (Павлодарская обл., Айдана Сабир (г. Алматы)
-59 кг
І место - Жанель Аскарова (Актюбинская обл.)
ІІ место - Аружан Тлеужанова (Алматинская обл.)
ІІІ место - Асемай Асылбек (Мангистауская обл.), Асылай Айдар (Мангистауская обл.)
68 кг
І место - Карина Каримова (г. Алматы)
ІІ место - Нурай Жаксылык (Кызылординская обл.)
ІІІ место - Аскен Баймамирова (г. Алматы), Оксана Лебединская (г. Алматы)