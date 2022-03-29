Определились первые победители ЧРК по таеквондо среди юниоров

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце единоборств в Актобе завершился первый день чемпионата страны по таеквондо среди юношей 2005-2007 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

Таеквондисты боролись за медали в восьми весовых категориях. По результатам первого дня в командном зачёте лидирует Алматы со 103 очками (4 «золота», 5 «бронз»). Алматинская область расположилась на втором месте. На счету у команды 46 очков (3 «серебра», 3 «бронзы»). Замыкает тройку лучших Кызылординская область с 45 очками (1 «золото», 2 «серебра»).

В первенстве участвуют 478 спортсменов со всех регионов страны.

Напомним, призеры турнира попадут в состав национальной сборной РК. В дальнейшем они примут участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Болгарии, и чемпионате Азии в Монголии.

Список победителей и призёров

Юниоры:

-45 кг

І место - Бекторе Оралханов (г. Алматы )

ІІ место - Арслан Акимали (Актюбинская обл.)

ІІІ место - Абай Сейдахмет (Алматинская обл.), Али Абубакир (Алматинская обл.)

-63 кг

І место - Адиль Тлеугабыл (г. Нур-Султан)

ІІ место - Нурзат Нурланулы (Туркестанская обл.)

ІІІ место - Альбек Усенов (Алматинская обл.), Асхат Мамбетов (Павлодарская обл.)

-78 кг

І место - Нурасыл Куандык (Жамбылская обл.)

ІІ место - Бейбарыс Каблан (Алматинская обл.)

ІІІ место - Калбатыр Анарбай (Туркестанская обл.), Абделазим Исмаил (г. Алматы)

78 кг

І место - Бекарыс Нургазы (г. Алматы)

ІІ место - Амир Амалбек (Алматинская обл.)

ІІІ место - Бекарыс Бекенов (ВКО), Адиль Турдиев (Жамбылская обл.)

Юниорки:

-42 кг

І место - Рамина Таирова (г. Алматы)

ІІ место - Гульназ Кайбулла (Кызылординская обл.)

ІІІ место - Диана Юсупбаева (г. Алматы), Нодира Ертаева (г. Шымкент)

-52 кг

І место - Нурай Казнабек (Кызылординская обл.)

ІІ место - Арайлым Арапбай (Мангистауская обл.)

ІІІ место - Алина Еремина (Павлодарская обл., Айдана Сабир (г. Алматы)

-59 кг

І место - Жанель Аскарова (Актюбинская обл.)

ІІ место - Аружан Тлеужанова (Алматинская обл.)

ІІІ место - Асемай Асылбек (Мангистауская обл.), Асылай Айдар (Мангистауская обл.)

68 кг

І место - Карина Каримова (г. Алматы)

ІІ место - Нурай Жаксылык (Кызылординская обл.)

ІІІ место - Аскен Баймамирова (г. Алматы), Оксана Лебединская (г. Алматы)