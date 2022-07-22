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Определились первые победители чемпионата Казахстана по маунтинбайку
22 Июля 2022 13:19

Определились первые победители чемпионата Казахстана по маунтинбайку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Текели в эти дни принимает чемпионат Казахстана по маунтинбайку. В рамках турнира определились победители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Национальным чемпионом среди мужчин стал Егор Карасев. Второе место занял Денис Сергиенко. Замкнул тройку сильнейших Андрей Нитяжук. У женщин Татьяна Генелева взяла «золото». Алина Саркулова стала серебряным призером, а Екатерина Степанова выиграла «бронзу».

Среди юниоров сильнейшим в XCC оказался Константин Казаков. Второе место у Константина Шинкарука, третье — у Алексея Фефелова.

Виолетта Казакова стала национальной чемпионкой в этой же дисциплине среди юниорок. Медаль с серебряным отливом завоевала Алина Спирина. Милана Котельникова замкнула тройку лидеров.

В конце мая команда Казахстана по маунтинбайку успешно выступила в испанской гонке XCM Fortuna 2022, завоевав четыре медали.


Фото: olympic.kz

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