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Определились первые лидеры чемпионата РК по велоспорту на треке
26 Июля 2022 20:24

Определились первые лидеры чемпионата РК по велоспорту на треке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нур-Султан принимает чемпионат Казахстана по велоспорту на треке. Результаты первого дня соревнований опубликовал сайт Национального олимпийского комитета РК, передает МИА «Казинформ».

Спринт. Мужчины

1. Сергей Пономарев (Мангистауская область)

2. Дмитрий Резанов (Нур-Султан)

3. Александр Сафаров (Нур-Султан)

Спринт. Женщины

1. Юлия Голубкова (Восточно-Казахстанская область)

2. Полина Братчикова (Северо-Казахстанская область)

3. Кристина Чернышева (Акмолинская область)

Скретч. Мужчины

1. Султанмурат Миралиев (Мангистауская область)

2. Артем Захаров (Северо-Казахстанская область)

3. Рамис Динмухаметов (Нур-Султан)

Скретч. Женщины

1. Карина Абдрахманова (Карагандинская область)

2. Марина Кузьмина (Нур-Султан)

3. Эльвира Хамзина (Карагандинская область)

Командная гонка преследования. Юниоры

1. Александр Мусабаев, Владислав Башлыков, Дмитрий Олейников, Владимир Борн, Илья Карабутов (Карагандинская область)

2. Игорь Житниковский, Мухаммедамин Амирхан, Мират Ахметбаев, Вячеслав Сичкарев (Нур-Султан)

3. Саят Айдархан, Ансат Ануарбек, Аслан Силыкбек, Диас Турат (Кызылординская область)


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