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Определились оппоненты женской сборной Казахстана в квалификации ЧЕ-2021

2 Декабря 2019 09:42
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Определились оппоненты женской сборной Казахстана в квалификации ЧЕ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В офисе УЕФА состоялась жеребьевка квалификационного раунда Чемпионата Европы-2021 среди женских сборных до 17 и до 19 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

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По ее итогам женская сборная Казахстана U-17 лет попала в Группу 4, где сыграет со сверстницами из Дании, Швейцарии и Словакии.

Женская сборная Казахстана U-19 лет попала в Группу 4 вместе со сборными Германии, Австрии и Хорватии. Матчи квалификации Чемпионата Европы-2021 состоятся осенью 2020 года.

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Ключевые слова: Спорт,
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