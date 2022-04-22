Определились очередные призеры ЧРК по тяжелой атлетике

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде проходит чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В очередной соревновательный день среди женщин определены лучшие в весовых категориях до 76 и 81 кг. Среди мужчин - в весовых категориях до 73 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Список победителей и призеров:

Женщины. 76 кг

1. Аиша Омарова (100+120) - Карагандинская область

2. Виктория Новикова (85+105) - Акмолинская область

3. Анжела Мурзахметова (82+100) - Костанайская область

81 кг

1. Арай Нурлыбекова (96+125) - Алматы

2. Динара Кипшакбай (89+112) - Кызылординская область

3. Асылзат Доненбаева (75+100) - Кызылординская область

Мужчины. 73 кг

1. Едиге Емберды (138+176) - Нур-Султан

2. Владимир Васильев (133+161) - ВКО

3. Бексултан Айтбай - (120+170) - Кызылординская область