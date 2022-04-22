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    15:00, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Определились очередные призеры ЧРК по тяжелой атлетике

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде проходит чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В очередной соревновательный день среди женщин определены лучшие в весовых категориях до 76 и 81 кг. Среди мужчин - в весовых категориях до 73 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Список победителей и призеров:

    Женщины. 76 кг

    1. Аиша Омарова (100+120) - Карагандинская область

    2. Виктория Новикова (85+105) - Акмолинская область

    3. Анжела Мурзахметова (82+100) - Костанайская область

    81 кг

    1. Арай Нурлыбекова (96+125) - Алматы

    2. Динара Кипшакбай (89+112) - Кызылординская область

    3. Асылзат Доненбаева (75+100) - Кызылординская область

    Мужчины. 73 кг

    1. Едиге Емберды (138+176) - Нур-Султан

    2. Владимир Васильев (133+161) - ВКО

    3. Бексултан Айтбай - (120+170) - Кызылординская область


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