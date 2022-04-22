15:00, 22 Апрель 2022 | GMT +6
Определились очередные призеры ЧРК по тяжелой атлетике
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде проходит чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В очередной соревновательный день среди женщин определены лучшие в весовых категориях до 76 и 81 кг. Среди мужчин - в весовых категориях до 73 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Список победителей и призеров:
Женщины. 76 кг
1. Аиша Омарова (100+120) - Карагандинская область
2. Виктория Новикова (85+105) - Акмолинская область
3. Анжела Мурзахметова (82+100) - Костанайская область
81 кг
1. Арай Нурлыбекова (96+125) - Алматы
2. Динара Кипшакбай (89+112) - Кызылординская область
3. Асылзат Доненбаева (75+100) - Кызылординская область
Мужчины. 73 кг
1. Едиге Емберды (138+176) - Нур-Султан
2. Владимир Васильев (133+161) - ВКО
3. Бексултан Айтбай - (120+170) - Кызылординская область