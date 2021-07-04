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    03:12, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Определились обе полуфинальные пары чемпионата Европы по футболу

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    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стали известны пары полуфиналистов чемпионата Европы-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
    В первом полуфинале встретятся сборные Италии и Испании. Матч состоится в ночь с 6 на 7 июля в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». В 1/4 финала Италия одержала победу над Бельгией (2:1), а Испания по пенальти прошла Швейцарию (1:1, пен. — 3:1).
    Во втором полуфинале сыграют сборные Англии и Дании. Матч состоится в ночь с 7 на 8 июля — также на «Уэмбли». В 1/4 финала Англия разгромила команду Украины (4:0), а Дания взяла верх над Чехией (2:1).
    Напомним, действующий чемпион Европы, сборная Португалии, не смогла добраться даже до четвертьфинала — в 1/8 финала она уступила Бельгии (0:1). На этой же стадии турнира завершил выступление и действующий чемпион мира, сборная Франции, — она проиграла Швейцарии (3:3, пен. — 4:5).




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