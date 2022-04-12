Определились новые чемпионы страны по настольному теннису
1 - Нур-Султан;
2 - Восточно-Казахстанская область;
3 - Карагандинская область;
3 - Западно-Казахстанская область.
Команды (женщины)
1 - Нур-Султан
2 - Шымкент
3 - Карагандинская область
3 - Западно-Казахстанская область
В матчах за первое место личного турнира сыграли Кирилл Герасименко (Нур-Султан) и Алан Курмангалиев (Караганда), а среди женщин Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и Зауреш Акашева (Караганда). Отметим, что Алан и Сарвиноз являлись действующими чемпионами страны. Однако, в этот раз юные атлеты уступили более опытным сокомандникам.
Мужчины.
1 - Кирилл Герасименко (Нур-Султан);
2 - Алан Курмангалиев (Карагандинская область);
3 - Ирисбек Артукметов (Шымкент);
3 - Искандер Харки (Жамбылская область).
Женщины.
1 - Зауреш Акашева (Карагандинская область);
2 - Сарвиноз Миркадирова (Шымкент);
3 - Ангелина Романовская (Павлодарская область);
3 - Айя Алимбаева (Алматы).
Однако и Алан, и Сарвиноз не остались без золотых медалей. Спортсмены отлично выступили в парном разряде:
Мужчины, парный разряд.
1 - Алан Курмангалиев/Эрик Райтер (Караганда);
2 - Денис Жолудев/Искандер Харки (ВКО/Жамбылская область);
3 - Бакдаулет Акимали/Ирисбек Артукметов (Шымкент);
3 - Владислав Захаров/Деас Мархабаев (Караганда/Алматы).
Женщины, парный разряд.
1 - Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (Караганда/Шымкент);
2 - Анель Бахыт/Ангелина Романовская (Шымкент/Павлодарская область);
3 - Айя Алимбаева/Алина Борисюк (Алматы/Костанайская область);
3 - Анастасия Лаврова/Гулчехра Хусейнова (Нур-Султан/ЗКО).
В смешанном разряде на первую ступень пьедестала почета поднялись участница Олимпийских игр Токио-2020 Анастасия Лаврова, выступающая за Нур-Султан и перспективный спортсмен из Караганды Эрик Райтер.
1 - Эрик Райтер/Анастасия Лаврова (Караганда/Нур-Султан);
2 - Владислав Захаров/Зауреш Акашева (Караганда);
3 - Ирисбек Артукметов/Сарвиноз Миркадирова (Шымкент);
3 - Денис Жолудев/Арай Ашкеева (ВКО/Караганда).