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    22:44, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Определились новые чемпионы страны по настольному теннису

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском Центре настольного тенниса «Jenimpaz» с 5 по 10 апреля проходил чемпионат Казахстана по настольному теннису. Мастера малой ракетки определили сильнейших в командном, личном, парном и смешанном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
    В командных состязаниях золотые медалисты 2021 года - сборные Западно-Казахстанской (мужчины) и Карагандинской областей (женщины) уступили в полуфинальных матчах и завершили нынешний ЧРК с бронзовыми наградами, сложив свои чемпионские полномочия. В финале же в обоих случаях победу одержали столичные спортсмены.


    Команды (мужчины)

    1 - Нур-Султан;

    2 - Восточно-Казахстанская область;

    3 - Карагандинская область;

    3 - Западно-Казахстанская область.

    Команды (женщины)

    1 - Нур-Султан

    2 - Шымкент

    3 - Карагандинская область

    3 - Западно-Казахстанская область

    В матчах за первое место личного турнира сыграли Кирилл Герасименко (Нур-Султан) и Алан Курмангалиев (Караганда), а среди женщин Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и Зауреш Акашева (Караганда). Отметим, что Алан и Сарвиноз являлись действующими чемпионами страны. Однако, в этот раз юные атлеты уступили более опытным сокомандникам.

    Мужчины.

    1 - Кирилл Герасименко (Нур-Султан);

    2 - Алан Курмангалиев (Карагандинская область);

    3 - Ирисбек Артукметов (Шымкент);

    3 - Искандер Харки (Жамбылская область).

    Женщины.

    1 - Зауреш Акашева (Карагандинская область);

    2 - Сарвиноз Миркадирова (Шымкент);

    3 - Ангелина Романовская (Павлодарская область);

    3 - Айя Алимбаева (Алматы).

    Однако и Алан, и Сарвиноз не остались без золотых медалей. Спортсмены отлично выступили в парном разряде:

    Мужчины, парный разряд.

    1 - Алан Курмангалиев/Эрик Райтер (Караганда);

    2 - Денис Жолудев/Искандер Харки (ВКО/Жамбылская область);

    3 - Бакдаулет Акимали/Ирисбек Артукметов (Шымкент);

    3 - Владислав Захаров/Деас Мархабаев (Караганда/Алматы).

    Женщины, парный разряд.

    1 - Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (Караганда/Шымкент);

    2 - Анель Бахыт/Ангелина Романовская (Шымкент/Павлодарская область);

    3 - Айя Алимбаева/Алина Борисюк (Алматы/Костанайская область);

    3 - Анастасия Лаврова/Гулчехра Хусейнова (Нур-Султан/ЗКО).

    В смешанном разряде на первую ступень пьедестала почета поднялись участница Олимпийских игр Токио-2020 Анастасия Лаврова, выступающая за Нур-Султан и перспективный спортсмен из Караганды Эрик Райтер.

    1 - Эрик Райтер/Анастасия Лаврова (Караганда/Нур-Султан);

    2 - Владислав Захаров/Зауреш Акашева (Караганда);

    3 - Ирисбек Артукметов/Сарвиноз Миркадирова (Шымкент);

    3 - Денис Жолудев/Арай Ашкеева (ВКО/Караганда).


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