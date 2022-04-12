Определились новые чемпионы страны по настольному теннису

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В павлодарском Центре настольного тенниса «Jenimpaz» с 5 по 10 апреля проходил чемпионат Казахстана по настольному теннису. Мастера малой ракетки определили сильнейших в командном, личном, парном и смешанном разрядах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В командных состязаниях золотые медалисты 2021 года - сборные Западно-Казахстанской (мужчины) и Карагандинской областей (женщины) уступили в полуфинальных матчах и завершили нынешний ЧРК с бронзовыми наградами, сложив свои чемпионские полномочия. В финале же в обоих случаях победу одержали столичные спортсмены.



Команды (мужчины)

1 - Нур-Султан;

2 - Восточно-Казахстанская область;

3 - Карагандинская область;

3 - Западно-Казахстанская область.

Команды (женщины)

1 - Нур-Султан

2 - Шымкент

3 - Карагандинская область

3 - Западно-Казахстанская область

В матчах за первое место личного турнира сыграли Кирилл Герасименко (Нур-Султан) и Алан Курмангалиев (Караганда), а среди женщин Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и Зауреш Акашева (Караганда). Отметим, что Алан и Сарвиноз являлись действующими чемпионами страны. Однако, в этот раз юные атлеты уступили более опытным сокомандникам.

Мужчины.

1 - Кирилл Герасименко (Нур-Султан);

2 - Алан Курмангалиев (Карагандинская область);

3 - Ирисбек Артукметов (Шымкент);

3 - Искандер Харки (Жамбылская область).

Женщины.

1 - Зауреш Акашева (Карагандинская область);

2 - Сарвиноз Миркадирова (Шымкент);

3 - Ангелина Романовская (Павлодарская область);

3 - Айя Алимбаева (Алматы).

Однако и Алан, и Сарвиноз не остались без золотых медалей. Спортсмены отлично выступили в парном разряде:

Мужчины, парный разряд.

1 - Алан Курмангалиев/Эрик Райтер (Караганда);

2 - Денис Жолудев/Искандер Харки (ВКО/Жамбылская область);

3 - Бакдаулет Акимали/Ирисбек Артукметов (Шымкент);

3 - Владислав Захаров/Деас Мархабаев (Караганда/Алматы).

Женщины, парный разряд.

1 - Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова (Караганда/Шымкент);

2 - Анель Бахыт/Ангелина Романовская (Шымкент/Павлодарская область);

3 - Айя Алимбаева/Алина Борисюк (Алматы/Костанайская область);

3 - Анастасия Лаврова/Гулчехра Хусейнова (Нур-Султан/ЗКО).

В смешанном разряде на первую ступень пьедестала почета поднялись участница Олимпийских игр Токио-2020 Анастасия Лаврова, выступающая за Нур-Султан и перспективный спортсмен из Караганды Эрик Райтер.

1 - Эрик Райтер/Анастасия Лаврова (Караганда/Нур-Султан);

2 - Владислав Захаров/Зауреш Акашева (Караганда);

3 - Ирисбек Артукметов/Сарвиноз Миркадирова (Шымкент);

3 - Денис Жолудев/Арай Ашкеева (ВКО/Караганда).