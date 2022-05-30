30 Мая 2022 15:00

Определились места проведения ЧМ 2023 и 2026 годов по хоккею с шайбой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились места проведения чемпионатов мира 2023 и 2026 годов по хоккею с шайбой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Следующий чемпионат мира 2023 года пройдет в Риге, Латвия и Тампере, Финляндия. Мировое первенство 2026 года – в Швейцарии, в Цюрихе и Фрибурге.

Решение было принято на прошедшем в финском Тампере конгрессе Международной Федерации хоккея.

Ранее заявку на проведение турнира 2023 года совместную заявку также подавали Словения и Венгрия, но она была отозвана.

Швейцария должна была принять чемпионат мира 2020 года, который был отменен в связи с пандемией коронавируса.