15:15
30 Мая 2022 15:00
Определились места проведения ЧМ 2023 и 2026 годов по хоккею с шайбой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определились места проведения чемпионатов мира 2023 и 2026 годов по хоккею с шайбой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Следующий чемпионат мира 2023 года пройдет в Риге, Латвия и Тампере, Финляндия. Мировое первенство 2026 года – в Швейцарии, в Цюрихе и Фрибурге.
Решение было принято на прошедшем в финском Тампере конгрессе Международной Федерации хоккея.
Ранее заявку на проведение турнира 2023 года совместную заявку также подавали Словения и Венгрия, но она была отозвана.
Швейцария должна была принять чемпионат мира 2020 года, который был отменен в связи с пандемией коронавируса.
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