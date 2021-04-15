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    14:15, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Определились команды-победители чемпионата РК по настольному теннису

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске определились медалисты командного зачета чемпионата Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2003 г.р. и моложе, передает МИА «Казахстан» со ссылкой на Olympic.kz.

    Результаты турнира в командном зачете выглядят следующим образом:

    Юноши

    1. Карагандинская область (Алан Курмангалиев, Темирлан Ким, Амир Торгайбеков, Ерганат Сапар);
    2. Западно-Казахстанская область (Санжар Жубанов, Нурдаулет Нугай, Болат Ниеткалиев, Дамир Мэлсов);
    3. Жамбылская область (Искандер Харки, Абдул-Мажит Харки, Темирлан Абил, Нурасыл Мухат).

    Девушки

    1. Шымкент (Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Аида Усипбаева, Сарвиноз Саидмуратханова);
    2. Карагандинская область (Александра Смирнова, Арай Ашкеева, Жанерке Кошкумбаева, Виктория Мочалкина);
    3. Нур-Султан (Малика Сандыбаева, Алтынай Ержанкызы, Елена Зубкова, Алиса Цвигун).

    Тренер команды Карагандинской области Александр Брижевский прокомментировал игру своих подопечных: «Наши юноши довольно легко стали чемпионами. Алан Курмангалиев во всех поединках давал победные очки, Темирлан Ким - второй номер, но на равных сражался с лидерами соперников. С таким составом мы просто обязаны были только выигрывать. Девушки дошли до финала, сделали всё от них зависящее в решающей встрече, но, члены национальной сборной страны Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт из Шымкента оказались сильнее нас. В целом, выступлением команды я доволен», - поделился тренер команды. Отметим, что чемпионат Казахстана продолжится матчами в личном турнире, в парном и смешанном разрядах.

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