Определились команды-победители чемпионата РК по настольному теннису

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске определились медалисты командного зачета чемпионата Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2003 г.р. и моложе, передает МИА «Казахстан» со ссылкой на Olympic.kz.

Результаты турнира в командном зачете выглядят следующим образом:

Юноши

1. Карагандинская область (Алан Курмангалиев, Темирлан Ким, Амир Торгайбеков, Ерганат Сапар);

2. Западно-Казахстанская область (Санжар Жубанов, Нурдаулет Нугай, Болат Ниеткалиев, Дамир Мэлсов);

3. Жамбылская область (Искандер Харки, Абдул-Мажит Харки, Темирлан Абил, Нурасыл Мухат).

Девушки

1. Шымкент (Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт, Аида Усипбаева, Сарвиноз Саидмуратханова);

2. Карагандинская область (Александра Смирнова, Арай Ашкеева, Жанерке Кошкумбаева, Виктория Мочалкина);

3. Нур-Султан (Малика Сандыбаева, Алтынай Ержанкызы, Елена Зубкова, Алиса Цвигун).

Тренер команды Карагандинской области Александр Брижевский прокомментировал игру своих подопечных: «Наши юноши довольно легко стали чемпионами. Алан Курмангалиев во всех поединках давал победные очки, Темирлан Ким - второй номер, но на равных сражался с лидерами соперников. С таким составом мы просто обязаны были только выигрывать. Девушки дошли до финала, сделали всё от них зависящее в решающей встрече, но, члены национальной сборной страны Сарвиноз Миркадирова, Анель Бахыт из Шымкента оказались сильнее нас. В целом, выступлением команды я доволен», - поделился тренер команды. Отметим, что чемпионат Казахстана продолжится матчами в личном турнире, в парном и смешанном разрядах.