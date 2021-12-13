Определились имена победительниц чемпионата Казахстана по боксу среди женщин
ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В Шучинске завершился чемпионат Казахстана по боксу среди женщин. Представляем вашему вниманию итоги республиканского первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Отметим, что впервые чемпионат проходил в 12 весовых категориях.
48 кг:
1. Балкыбекова Алуа (город Алматы)
2. Кудайберген Анель (Алматинская область)
3. Болат Акбота (Қызылординская область)
3. Гассымова Роксана (Жамбылская область)
50 кг:
1. Кызайбай Назым (город Алматы)
2. Уракбаева Жазира (город Алматы)
3. Рахымберді Жансая (город Шымкент)
3. Турапбай Гульнар (Карагандинская область)
52 кг:
1. Шекербекова Жайна (город Шымкент)
2. Марат Арайлым (город Нур-Султан)
3. Искакова Адель (Акмолинская область)
3. Елеубаева Айшагуль (ВКО)
54 кг:
1. Жоламан Дина (Акмолинская область)
2. Муздиман Балауса (Алматинская область)
3. Даулетханкызы Еркежан (ВКО)
3. Сакыш Анель (город Алматы)
57 кг:
1. Ибрагимова Карина (Акмолинская область)
2. Садвакасова Анджа (Павлодарская область)
3. Сұлтанқызы Сәния (город Нур-Султан)
3. Владсилава Кухта (Костанайская область)
60 кг:
1. Волосенко Римма (город Нур-Султан)
2. Жабынбекова Айдана (Актюбинская область)
3. Исаева Шахноза (город Алматы)
3. Адина Калдыбай (Жамбылская область)
63 кг:
1. Абикеева Аида (город Нур-Султан)
2. Сафронова Милана (Карагандинская область)
3. Ходжабекова Айжан (Карагандинская область)
3. Аюпова Милана (Павлодарская область)
66 кг:
1. Дарига Шакимова (город Алматы)
2. Мадина Нурашева (город Шымкент)
3. Багданова Наталья (СКО)
3. Асель Куспанова (город Нур-Султан)
70 кг:
1. Хальзова Валентина (город Нур-Султан)
2. Кизатова Жасмин (Карагандинская область)
3. Аскар Балжан (Жамбылская область)
3. Шамшиденова Акмарал (Атырауская область)
75 кг:
1. Рябец Надежда (Костанайская область)
2. Марина Вольнова (город Нур-Султан)
3. Ерболат Макпал (город Алматы)
3. Естаева Салтанат (город Шымкент)
81 кг:
1. Шолтай Фариза (город Шымкент)
2. Ержан Гульсая (Кызылординская область)
3. Баязитова Анастасия (Костанайская область)
3. Виолетта Князева (Карагандинская область)
Свыше 81 кг:
1. Дина Исламбекова (город Шымкент)
2. Ляззат Күнгейбаева (город Нур-Султан)
3. Диана Магауияева (город Шымкент)
3. Аксенова Валения (Акмолинская область)
В общекомандном зачете победила команда г. Нур-Султана. В их активе три золота, три серебра и две бронзовые награды. Второе и третье место поделили команды городов Шымкента и Алматы. Они завоевали по три золотые, одной серебряной и три бронзовые награды.
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