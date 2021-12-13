Определились имена победительниц чемпионата Казахстана по боксу среди женщин

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В Шучинске завершился чемпионат Казахстана по боксу среди женщин. Представляем вашему вниманию итоги республиканского первенства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Отметим, что впервые чемпионат проходил в 12 весовых категориях.

48 кг:

1. Балкыбекова Алуа (город Алматы)

2. Кудайберген Анель (Алматинская область)

3. Болат Акбота (Қызылординская область)

3. Гассымова Роксана (Жамбылская область)

50 кг:

1. Кызайбай Назым (город Алматы)

2. Уракбаева Жазира (город Алматы)

3. Рахымберді Жансая (город Шымкент)

3. Турапбай Гульнар (Карагандинская область)

52 кг:

1. Шекербекова Жайна (город Шымкент)

2. Марат Арайлым (город Нур-Султан)

3. Искакова Адель (Акмолинская область)

3. Елеубаева Айшагуль (ВКО)

54 кг:

1. Жоламан Дина (Акмолинская область)

2. Муздиман Балауса (Алматинская область)

3. Даулетханкызы Еркежан (ВКО)

3. Сакыш Анель (город Алматы)

57 кг:

1. Ибрагимова Карина (Акмолинская область)

2. Садвакасова Анджа (Павлодарская область)

3. Сұлтанқызы Сәния (город Нур-Султан)

3. Владсилава Кухта (Костанайская область)

60 кг:

1. Волосенко Римма (город Нур-Султан)

2. Жабынбекова Айдана (Актюбинская область)

3. Исаева Шахноза (город Алматы)

3. Адина Калдыбай (Жамбылская область)

63 кг:

1. Абикеева Аида (город Нур-Султан)

2. Сафронова Милана (Карагандинская область)

3. Ходжабекова Айжан (Карагандинская область)

3. Аюпова Милана (Павлодарская область)

66 кг:

1. Дарига Шакимова (город Алматы)

2. Мадина Нурашева (город Шымкент)

3. Багданова Наталья (СКО)

3. Асель Куспанова (город Нур-Султан)

70 кг:

1. Хальзова Валентина (город Нур-Султан)

2. Кизатова Жасмин (Карагандинская область)

3. Аскар Балжан (Жамбылская область)

3. Шамшиденова Акмарал (Атырауская область)

75 кг:

1. Рябец Надежда (Костанайская область)

2. Марина Вольнова (город Нур-Султан)

3. Ерболат Макпал (город Алматы)

3. Естаева Салтанат (город Шымкент)

81 кг:

1. Шолтай Фариза (город Шымкент)

2. Ержан Гульсая (Кызылординская область)

3. Баязитова Анастасия (Костанайская область)

3. Виолетта Князева (Карагандинская область)

Свыше 81 кг:

1. Дина Исламбекова (город Шымкент)

2. Ляззат Күнгейбаева (город Нур-Султан)

3. Диана Магауияева (город Шымкент)

3. Аксенова Валения (Акмолинская область)

В общекомандном зачете победила команда г. Нур-Султана. В их активе три золота, три серебра и две бронзовые награды. Второе и третье место поделили команды городов Шымкента и Алматы. Они завоевали по три золотые, одной серебряной и три бронзовые награды.