Определились финалисты зимнего чемпионата Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На первенстве республики, которое проходит на кортах спортивного комбината «Даулет» в городе Нур-Султане, разыграны путевки в финал в мужском и женском одиночном разрядах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как отмечают в федерации, на соревнованиях порадовала своих тренеров быстро прогрессирующая 16-летняя Аружан Сагандыкова, которая является воспитанницей академии «Team Kazakhstan». Победив в 1/2 финала Ульяну Романову со счетом 6:4, 6:3, она впервые в карьере вышла в финал. За золотую медаль Аружан поборется с чемпионкой Казахстана 2016 года Гюзаль Айнитдиновой, которая на классе обыграла юную Жанел Рустемову 6:0, 7:5.

«Очень рада, что смогла победить. Просто двигаюсь вперёд от игры к игре. Выполнила все установки тренера, допустила минимум ошибок и сумела взять верх над соперницей. Впереди - финальная игра. Там меня ждет член нашей национальной команды Гюзаль Айнитдинова из Нур-Султана. Постараюсь против неё сыграть на все 100 процентов и показать весь свой максимум», - отметила А. Сагандыкова.

В полуфинальных матчах мужской одиночной сетки обошлось без сенсаций. Как ни пытался биться 15-летний Ерасыл Ердилда, он уступил опытному Достанбеку Ташбулатову – 0:6, 2:6. Счет игры совершенно не отражает полную картину матча. Ерасыл сражался до конца. Безусловно, когда на противоположной стороне корта Достанбек, у которого за спиной опыт выступления на турнирах АТР, сложно показывать идеальную безошибочную игру. Большие победы воспитанника кызылординской школы тенниса впереди.

«Я приехал на первенство, чтобы получить удовольствие, бороться за каждое очко в каждом матче. Хочу сохранить этот настрой, и посмотрим, что произойдет завтра, решающая игра обещает стать «жаркой». У Ерасыла все впереди, он хороший игрок, желаю ему удачи на будущих соревнованиях» - сказал после игры Д. Ташбулатов.

Григорий Ломакин также без особого труда обыграл еще одного представителя молодого поколения казахстанского тенниса Ислама Орынбасара — 6:2, 6:2.

Таким образом, 12 марта в финале зимнего чемпионата Казахстана сойдутся Достанбек Ташбулатов и Григорий Ломакин. Бронзовые медали разыграют: Ерасыл Ердилда (Кызылорда) - Ислам Орынбасар (Нур-Султан), Жанел Рустемова (Нур-Султан) – Ульяна Романова (Нур-Султан).



