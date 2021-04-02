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    23:19, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Определились финалисты юношеского первенства РК по теннису

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определились финалисты юношеского первенства РК по теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соревнованиях принимают участие спортсмены в возрасте до 18 лет. Победительница первенства прошлого года Жанел Рустемова за полтора часа сумела сломить сопротивление Еркежан Арыстанбековой - 7:6 (7:4), 6:4. После полуфинала Жанел сказала: «Матч получился непростым. Я рада, что прошла в финал. Завтра буду просто наслаждаться игрой, уже зная, что это мой второй финал на первенстве страны. Это придает мне невероятные силы и эмоции, которые, надеюсь, смогу перенести и на завтрашнюю игру, чтобы выступить лучше», - поведала Жанел.

    В финале ей предстоит встретиться с Айей Нупбай, которая одолела в трех сетах младшую сестру Еркежан, Асылжан Арыстанбекову - 7:5, 0:6, 6:3.

    У мужчин первым путевку в финал заработал Арсланбек Айткулов. Карагандинец сумел добиться победы над Ильей Ведмедем (Павлодар) - 6:4, 6:3. Его соперником по матчу за «золото» станет Ислам Орынбасар. Один из фаворитов турнира не без трудностей одолел Жангера Алмашева (Алматы) - 6:4, 6:3.

    «Сегодня я лучше чувствовал себя, чем вчера в плане игры, – поделился эмоциями Айткулов после матча – «Казалось, что я играл активнее, стабильнее. Игра была хорошая с обеих сторон. Во второй партии были небольшие пробелы, но сумел собраться и нейтрализовать вынужденные ошибки. Рад, что боролся от начала до конца», - поделился он.

    Завтра станут известны победители и призеры парного разряда – у девушек за титул сразятся Еркежан Арыстанбекова и Асылжан Арыстанбекова с Жанель Оспановой (Нур-Султан) и Адеми Аманкелди (Шымкент). У мужчин Ислам Орынбасар (Нур-Султан) и Даниал Рахматуллаев (Актау) будут противостоять Александру Черномазу (Актобе) и Арсланбеку Айткулову (Караганды).

    Бронзовые медали разыграют: Жангер Алмашев – Илья Ведмедь, Еркежан Арыстанбекова – Асылжан Арыстанбекова. В паре: Елена Ким/Мария Синицына (Алматы) – Ульяна Романова (Нур-Султан)/Айя Нупбай (Алматы), Ерасыл Ердильда (Кызылорда)/Даниил Фелькер (Алматы) - Жангер Алмашев/Кирилл Колганов (Алматы).

    Напомним, в теннисном центре «Эйс» города Алматы приближаются решающие поединки юношеского первенства РК до 18 лет. В нынешнем году соревнование отличается внушительным составом участников.

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