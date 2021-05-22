16:28, 22 Май 2021 | GMT +6
Определились финалисты в индивидуальном зачете Молодежных игр по настольному теннису
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На V Молодежных спортивных играх Казахстана по настольному теннису определились претенденты на медали в личном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
23 мая у юношей первое место разыграют Алан Курмангалиев (Караганда) и Искандер Харки (Жамбылская область). Матч за «бронзу» проведут шымкентцы Бакдаулет Акимали, Ирисбек Артукметов.
Среди девушек в финале выступят Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и Зауреш Акашева (Караганда), а Алсу Сапарова (Западно-Казахстанская область) и Анель Бахыт (Шымкент) поспорят за третье место.