Определились финалисты в индивидуальном зачете Молодежных игр по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На V Молодежных спортивных играх Казахстана по настольному теннису определились претенденты на медали в личном зачете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

23 мая у юношей первое место разыграют Алан Курмангалиев (Караганда) и Искандер Харки (Жамбылская область). Матч за «бронзу» проведут шымкентцы Бакдаулет Акимали, Ирисбек Артукметов.

Среди девушек в финале выступят Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и Зауреш Акашева (Караганда), а Алсу Сапарова (Западно-Казахстанская область) и Анель Бахыт (Шымкент) поспорят за третье место.