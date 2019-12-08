-
-
-
-
вчера 23:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06.12.2019 23:20
-
06.12.2019 23:00
-
06.12.2019 22:43
-
06.12.2019 22:30
-
06.12.2019 22:22
-
06.12.2019 22:07
-
-
-
-
-
-
06.12.2019 21:03
-
06.12.2019 20:55
Определились финалисты Кубка Конфедерации-2019
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились полуфинальные поединки очередного сезона ежегодного республиканского турнира по боксу, борьбе, дзюдо, таэквондо, карате и казак куреси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В полуфиналах Кубка Конфедерации участвовали свыше 250 спортсменов из разных регионов Казахстана.
У дзюдоистов в финале встретятся команды Актюбинской и Восточно-Каазахстанской областей, у боксеров первенство оспорят Нур-Султан и Туркестанская область.
Спортсмены из Алматинской области также вышли в финал у таэквондистов и сразятся со второй сильнейшей командой – города Алматы.
В казак куреси в напряженных схватках за Кубок вышли вперед северо-казахстанский клуб «Кызылжар Арландары» и алматинский клуб.
У вольников финальные пары составили команды города Нур-Султан и Алматинской области, у греко-римлян – Шымкента и Алматинской области. Команда из южной столицы вышла в финал у каратистов, где встретится с мангистаусцами.
Финальные бои откроются 8 декабря во дворце спорта Балуана Шолака в 10 часов, сразу после их завершения будут чествовать победителей. Общий призовой фонд Кубка Конфедерации – 165 миллионов тенге.
- Лучших кинорежиссеров выбрали на фестивале в Алматы
- Пять казахстанцев пробились в финал ЧМ KWU по киокушинкай
- Артем Захаров стал третьим на этапе Кубка мира по велоспорту на треке
- Кубок конфедерации-2019: определились финалисты по боксу
- Мать и сын отравились после обработки квартиры от клопов в Алматы
- Дмитрий Баландин взял «золото» открытого чемпионата по плаванию в США
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана