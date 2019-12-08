Определились финалисты Кубка Конфедерации-2019

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершились полуфинальные поединки очередного сезона ежегодного республиканского турнира по боксу, борьбе, дзюдо, таэквондо, карате и казак куреси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В полуфиналах Кубка Конфедерации участвовали свыше 250 спортсменов из разных регионов Казахстана.

У дзюдоистов в финале встретятся команды Актюбинской и Восточно-Каазахстанской областей, у боксеров первенство оспорят Нур-Султан и Туркестанская область.

Спортсмены из Алматинской области также вышли в финал у таэквондистов и сразятся со второй сильнейшей командой – города Алматы.

В казак куреси в напряженных схватках за Кубок вышли вперед северо-казахстанский клуб «Кызылжар Арландары» и алматинский клуб.

У вольников финальные пары составили команды города Нур-Султан и Алматинской области, у греко-римлян – Шымкента и Алматинской области. Команда из южной столицы вышла в финал у каратистов, где встретится с мангистаусцами.

Финальные бои откроются 8 декабря во дворце спорта Балуана Шолака в 10 часов, сразу после их завершения будут чествовать победителей. Общий призовой фонд Кубка Конфедерации – 165 миллионов тенге.