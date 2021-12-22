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Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу

22 Декабря 2021 18:57
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Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске близится к завершению мужской чемпионат Казахстана по боксу. Определились финалисты чемпионата Казахстана по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Отметим, что бои за золотые награды состоятся завтра, 23 декабря.

До 48 килограммов: Даниал Сабит - Санжар Ташкенбай

До 51 килограмма: Нурсултан Нуриденов - Дамир Абдикадир

До 54 килограммов: Олжас Байниязов - Талгат Сырымбетов

До 57 килограммов: Айдос Арапов - Оразбек Асылкулов

До 60 килограммов: Василий Самчук - Адлет Курметов

До 63,5 килограмма: Дильмурат Мижитов - Абзал Серик

До 67 килограммов: Дулат Бекбауов - Дархан Дуйсебай

До 71 килограмма: Ермахан Жакпеков - Куан Куатов

До 75 килограммов: Нурканат Райыс - Аятулла Такижанов

До 80 килограммов: Нурбек Оралбай - Жанибек Картбаев

До 86 килограммов: Мади Амиров - Сагындык Тогамбай

До 92 килограммов: Айбек Оралбай - Абзал Куттыбеков

Свыше 92 килограммов: Аманат Сабыргали - Нурлан Сапарбай


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#Западно-Казахстанская область   #Спорт   #Бокс  
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