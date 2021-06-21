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    01:00, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Определились четыре участника плей-офф ЕВРО-2020

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на чемпионате Европы по футболу в группе А прошли последние матчи, которые определили четвертого участника плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сборная Италии победила Уэльс и вышла с первого места. Валлийцы в свою очередь остались на втором, опередив Швейцарию, которая победила турков со счетом 3:1, по разнице мячей. Швейцарские футболисты будут ждать результатов других групп, сохраняя шансы выйти в 1/8 с третьего места.

    Ранее свои путевки в плей-офф чемпионата Европы себе гарантировали сборные Бельгии и Нидерландов, каждая из этих двух сборных одержала по две победы в двух матчах.

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