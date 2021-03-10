Определились четвертьфиналисты зимнего чемпионата РК по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На зимнем чемпионате Казахстана определились все пары четвертьфиналистов в мужском и женском одиночных разрядах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первая сеянная турнира Аружан Сагандыкова во втором круге переиграла Айю Нупбай. Встреча, продолжавшаяся ровно два часа, завершилась со счетом 6:7, 6:4, 6:1. В четвертьфинале Аружан сыграет с Софьей Чурсиной.

Ульяна Романова одолела Инкар Дюсебай — 6:3, 6:4. Для 16-летней Ульяны - это первый четвертьфинал взрослого чемпионата. Ее следующей соперницей будет Сандугаш Кенжибаева.

Кроме того, в рамках 1/4 финала первенства страны состоятся два матча с участием призеров первенства РК прошлых лет. Чемпионка зимнего ЧРК 2016 года Гюзаль Айнитдинова сразится с Асылжан Арыстанбековой, а серебряный призер прошлогоднего чемпионата Мария Синицына померится силами с Жанел Рустемовой.

В мужском турнире продолжает уверенно двигаться к намеченной цели Достанбек Ташбулатов. В драматичном матче он победил Арсланбека Айткулова — 4:6, 7:5, 6:3. В четвертьфинале абсолютный чемпион Казахстана 2020 года сыграет с Никитой Сидоровым.

Еще один абсолютный победитель первенства страны 2019 года Григорий Ломакин нанес поражение опытнейшему Сагадату Аяпу – 4:6, 6:3, 6:4. В ¼ финала сойдутся два воспитанника темиртауской школы тенниса. Ломакину будет противостоять юный Максим Батютенко.

Также в четвертьфинале Ислам Орынбасар проведет матч против Родиона Пака, а Ерасыл Ердилда – против Жангера Алмашева из Алматы.



