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    21:25, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Определились чемпионы РК по шахматам 2021 года среди юниоров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определились чемпионы РК по шахматам 2021 года среди юношей и девушек от 8 до 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 20 по 30 июля 2021 Казахстанская Федерация шахмат, совместно с акиматом города Шымкент, управлением туризма и внешних связей города Шымкент, при поддержке Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан успешно провела Чемпионат Республики Казахстан 2021 года по стандартным, быстрым и молниеносным шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16, 18 лет.

    Как отмечают в Федерации, чемпионат страны прошел по инициативе акима города Мурата Айтенова, с соблюдением всех карантинных мер. На самое долгожданное событие приехали сильнейшие шахматисты со всех регионов республики.

    Глава города принял юных чемпионов и вручил им денежные сертификаты.

    «В рамках 30-летия Независимости страны впервые в нашем городе прошел юношеский шахматный турнир республиканского уровня. Думаю, благодаря данному интеллектуальному состязанию дети приобрели большой опыт и расширили свой круг общения. В Шымкенте есть все возможности для динамичного развития шахмат. В школах города «Шахматы» были введены в качестве специального предмета. Шахматный турнир среди детей школьного возраста проводятся в третий раз. Вы являетесь примером для подражания многим молодым людям. Уверен, что в будущем вы будете защищать честь страны на мировых первенствах», - сказал Мурат Дуйсенбекович.

    Обладателями золотых медалей стали:

    - Дастан Бакытбек и Акерке Молдагали в категории до 8 лет;

    – Алишер Абдсаттар и Айару Алтынбек в категории до 10 лет;

    – Назар Талгатов и Зарина Нургалиева в категории до 12 лет;

    – Бексултан Молдагали и Аяулым Калдарова в категории до 14 лет;

    - Сатбек Ахмединов и Кристина Попандопуло в категории до 16 лет;

    – Алдияр Ансат и Зейнеп Султанбек в категории до 18 лет.


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