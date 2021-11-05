Новости
Определились чемпионы РК по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин
5 Ноября 2021 22:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В Шымкенте определились чемпионы Казахстана по фехтованию на сабле среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеСакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов Казахстанец побьется за «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе Казахстанец стал чемпионом мира по брейкингу
Среди мужчин чемпионом стал Саттархан Назарбай (Нур-Султан).
Дамир Ибрагимов из Алматы завершил турнир на втором месте. Рахманали Мухамедали (Шымкент) и Нуржан Карим (Алматы) завоевали «бронзу».
Победу среди женщин одержала Айгерим Сарыбай. В главном поединке она оказалась сильнее Анастасии Гулик .
Третьи места остались за Айбике Хабибуллиной и Татьяной Приходько .
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- «Астана» в полуфинале Кубка Казахстана обыграла «Кайрат»
- Сакен Бибосынов хотел отыграться за Токио - тренер Мырзагали Айтжанов
- Казахстанец побьется за «бронзу» молодежного ЧМ по вольной борьбе
- Назначен новый главный тренер сборной РК по тяжелой атлетике
- Казахстанец стал чемпионом мира по брейкингу
- «Канело» стал абсолютным чемпионом мира
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн