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Определились чемпионы РК по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин

5 Ноября 2021 22:00
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Определились чемпионы РК по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - В Шымкенте определились чемпионы Казахстана по фехтованию на сабле среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Среди мужчин чемпионом стал Саттархан Назарбай (Нур-Султан).

Дамир Ибрагимов из Алматы завершил турнир на втором месте. Рахманали Мухамедали (Шымкент) и Нуржан Карим (Алматы) завоевали «бронзу».

Победу среди женщин одержала Айгерим Сарыбай. В главном поединке она оказалась сильнее Анастасии Гулик .

Третьи места остались за Айбике Хабибуллиной и Татьяной Приходько .


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#Спорт   #Шымкент  
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