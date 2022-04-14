Определились чемпионы Казахстана по вольной борьбе среди молодежи

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде определились чемпионы Казахстана по вольной борьбе среди борцов до 17 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В эти дни Кызылорда принимает чемпионат Казахстана по борьбе среди спортсменов до 17 и 23 лет. В очередной соревновательный день сильнейших между собой определили атлеты возрастной категории до 17 лет.

Список победителей и призеров чемпионата Казахстана выглядит следующим образом:

45 кг

1. Нурасыл Асамбек (Туркестан)

2. Ерхан Медельбай (Актобе)

3. Мирас Талгатулы (Жамбылская область)

3. Багжан Ерсалимов (Алматинская область)

48 кг

1. Рамиль Расим (Акмолинская область)

2. Олжас Жауынбаев (Туркестан)

3. Вагиф Гасанов (Алматинская область)

3. Есет Серик (Актобе)

51 кг

1. Нурданат Айтанов (Жамбылская область)

2. Нурдаулет Маратулы (Кызылординская область)

3. Мадияр Токтакан (Жамбыл)

3. Бахтияр Шопан (Павлодар)

55 кг

1. Дарын Аскербек (Восточно-Казахстанская область)

2. Ерасыл Оралов (Шымкент)

3. Даулет Куанышбек (Туркестан)

3. Нурхан Атахан (Кызылординская область)

60 кг

1. Акарыс Калиев (Актобе)

2. Айдын Бекбаев (Атырау)

3. Мухаммеджан Орынбасар (Туркестан)

3. Бекнур Саттибай (Жамбылская область)

65 кг

1. Айкын Болатулы (Восточно-Казахстанская область)

2. Нурдаулет Сеилбеков (Атырау)

3. Нурбол Тусупбеков (Восточно-Казахстанская область)

3. Жанкожа Абильтаев (Алматы)

71 кг

1. Бекарыс Бахытжан (Туркестан)

2. Алишер Жолдасбай (СКО)

3. Сергей Ворнишел (Костанай)

3. Кирилл Ардалионов (Восточно-Казахстанская область)

80 кг

1. Асхаб Хаджиев (Караганда)

2. Арнат Айтбеков (Алматинская область)

3. Нартай Абитаев (Нур-Султан)

3. Абай Абдиханов (Караганда)

92 кг

1. Камиль Куруглиев (Мангистауская область)

2. Ерасыл Сайранов (Атырау)

3. Ерсултан Баратбек (Алматы)

3. Бекзатан Тлеулесов (Актау)

110 кг

1. Алихан Кусаинов (Караганда)

2. Едиге Касымбек (Туркестан)

3. Алимжан Салимжан (Актобе)

3. Айбат Ибраимов (Кызылординская область).