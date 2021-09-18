Определились чемпионы Казахстана по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном теннисном центре «Даулет» завершился чемпионат Казахстана среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, финальные матчи получились зрелищными, а борьба – бескомпромиссной. В решающей игре женского одиночного разряда сошлись первая и вторая сеянные первенства: Гозаль Айнитдинова и Жибек Куламбаева. Самое продолжительное противостояние чемпионата, которое длилось 3 часа и 24 минуты, завершилось в пользу Куламбаевой со счетом 5:7, 7:6, 6:3.

Таким образом, Жибек стала абсолютной чемпионкой страны и получила путевку в виде специального приглашения в основную сетку Astana Open WTA 250, а Гозаль сыграет в квалификации этого престижного турнира.

Бронзовым призером первенства стала уроженка Усть-Каменогорска Татьяна Николенко, победившая Софью Чурсину - 6:2, 7:6.

«В финале мужского одиночного разряда встретились алматинец Денис Евсеев и Тимофей Скатов из Петропавловска. Матч получился очень упорным и напряженным: за 2 часа и 34 минуты верх взял североказахстанский теннисист – 7:5, 7:6. Вторую партию Денис начал с брейка и вел 3:0, однако, в следующем гейме Скатов сделал ребрейк, после чего соперники уверенно держали свои подачи и судьба золота решилась на тай-брейке. 275-я ракетка мира Тимофей впервые в своей карьере выиграл «золото» чемпионата Казахстана, став, как и Жибек, абсолютно лучшим в стране. Помимо этого, уроженцу Петропавлоска вручена путевка в основной турнир Astana Open ATP 250, а Евсеев постарается пробиться в основу предстоящего супертурнира через квалификацию. «Бронзу» завоевал Дмитрий Попко, выигравший у Григория Ломакина – 6:4, 7:6», - сообщила пресс-служба ФТК в Instagram.