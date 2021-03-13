Определились  чемпионы Казахстана  по теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном спортивном комбинате «Даулет» завершился очередной зимний чемпионат республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

На протяжении недели более 100 теннисистов со всех уголков страны боролись за призовые места. Отрадно отметить, что наряду с будущими звездами казахстанского тенниса в первенстве выступили и ветераны Алексей Кедрюк и Дмитрий Макеев, получившие от организаторов wild card.

В Федерации отмечают, не успели порадоваться Достанбек Ташбулатов и Григорий Ломакин совместной вчерашней победе в парном разряде, как уже сегодня они выясняли отношения между собой и спорили за звание чемпиона Казахстана в одиночной сетке. Соперники достаточно хорошо знают друг друга, слабые и сильные стороны, поэтому игра шла до первой ошибки. Исход первого сета решил один брейк, который успешно реализовал Достанбек. Вторая партия развивалась по сценарию первой: соперники уверенно брали очки на своих подачах. Переломный момент поединка наступил при счете 5:5 на подаче Ломакина. На протяжении всего матча процент выигранных очков на первой подаче Григория зашкаливал отметку в 70%, но в самый ответственный момент темиртауского спортсмена подвела именно подача. Таким подарком мгновенно воспользовался Достанбек, который забрал не только партию, но и матч – 6:4, 7:5. Таким образом, воспитанник школы тенниса Шымкента Ташбулатов стал абсолютным чемпионом Казахстана.

«Был непростой финальный матч. Вообще, каждая игра в чемпионате была очень сложной, но у меня получилось выигрывать. Немного отдохну и буду готовиться к следующим официальным поединкам, первый из которых пройдет дома в апреле», - сказал после финальной игры чемпион.

Бронзу завоевал Ерасыл Ердилда, выигравший у Ислама Орынбасара – 6:3, 4:6, 6:1.

В финале среди женщин, на первый взгляд, исход казался очевидным: опытная Гозаль Айнитдинова, которая побеждала на зимнем чемпионате РК ещё в 2016 году, выглядела фаворитом. На пути к финалу Гозаль выбила из борьбы нескольких сеянных игроков, и по ходу первенства не отдала соперницам ни одного сета! Чего нельзя было сказать о ее сопернице 16-летней Аружан Сагандыковой, которая провела во втором круге и четвертьфинале тяжелейшие трехсетовые матчи.

Для Айнитдиновой финальный поединок складывался хорошо. Первый сет остался за ней 6:3. Начало второй партии также складывалось в её пользу. В 11 гейме в ходе затяжного розыгрыша Гозаль ударом с форхенда попала в трос сетки, мягкий отскок идеально лёг на ракетку Аружан, которая мощным ударом выстрелила в пустую часть корта и перевела поединок в дополнительный третий сет. Спортсменки поочередно брали медицинский тайм-аут, организмы девушек уже не справлялись с нагрузкой, напряжение в игре нарастало, исход встречи могла решить любая мелочь. Но в итоге - молодость просто взяла верх над опытом. В 9 гейме Сагандыкова забрала подачу Айнитдиновой и впервые стала не просто золотой медалисткой, а абсолютной чемпионкой Казахстана, так как, днем ранее она одержала победу в парном разряде.

«Финальные матчи всегда очень сложные и напряженные, потому что это все-таки решающая игра. И соперница неплохая, чемпионка Казахстана 2016 года. Я хорошо сыграла, полностью выполнила все установки тренера. Очень довольна результатом. Хочу сказать спасибо моим родителям, которые на протяжении всех этих дней поддерживали меня», - отметила после своей победы Аружан.

Бронзовым призером первенства стала Жанел Рустемова, которая победила Ульяну Романову 6:1, 6:2.

Напомним, помимо кубков, медалей и дипломов, победители и призеры первенства получили от Федерации тенниса Казахстана гранты для поездки на соревнования. Чемпионы одиночного разряда получили грант на сумму 5000 долларов США, серебряные призеры - 3000 и обладатели бронзовых наград - 2000.