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Определились чемпионы Казахстана по фехтованию на саблях
4 Мая 2022 20:29

Определились чемпионы Казахстана по фехтованию на саблях

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске продолжается чемпионат Казахстана по фехтованию среди мужчин и женщин, передает МИА «Казинформ».

Результаты очередного соревновательного дня представили в Национальном олимпийском комитете РК.

Мужчины, сабля

1) Артем Саркисян (Караганда),

2) Назарбай Саттархан (Нур-Султан),

3) Толеби Калдыбекулы (Шымкент),

4) Куаныш Эргашбай (Шымкент).

Женщины, сабля

1) Карина Доспай (Алматы),

2) Айгерим Сарыбай (Алматы),

3) Татьяна Приходько (Шымкент),

4) Анастасия Гулик (Караганда).


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