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вчера 22:30
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вчера 21:46
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вчера 20:44
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вчера 19:05
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Определились чемпионы Казахстана по быстрым шахматам и блицу
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде завершился Чемпионат Казахстана по рапиду и блицу среди мужчин. Азамат Утегалиев из Уральска взял золото в быстрых шахматах, а чемпионом по блицу стал карагандинец Рустам Хуснутдинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской федерации шахмат в Facebook.
«Проводить данный турнир в Караганде на ежегодной основе стало уже доброй традицией, – говорит главный арбитр соревнования Олег Ринас, – всего к нам съехались 57 лучших спортсменов со всего Казахстана, и противостояние получилось действительно зрелищным».
Также параллельно с личным первенством проходил и командный чемпионат страны, где в партиях по блицу сошлись 9 областных команд республики. Лучшими в этом противостоянии оказались шахматисты из сборной Павлодарской области: Денис Махнев, Константин Казаков, Темирлан Бектуров и Кристина Ким.
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