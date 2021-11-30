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Определились чемпионы Казахстана по артистическому плаванию
30 Ноября 2021 23:28
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ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане завершился внутренний чемпионат Казахстана по артистическому плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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В заключительный день спортсмены разыграли два комплекта наград.
Среди категории «соло» победу одержала Карина Магрупова. Наргиза Болатова финишировала второй. Жаклин Якимова показала третий результат.
Сборная Казахстана выиграла соревнования среди комбинированных групп. Карагандинская область завоевала «серебро». На третью ступень пьедестала поднялись алматинки.
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