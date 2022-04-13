Определились чемпионки РК по волейболу в возрасте до 23 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Высшей лиги до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

По итогам первенства страны чемпионом Казахстана стала сборная команда «Куаныш-2», набравшая 80 очков.

По итогам пяти туров «Алтай-4» с 69 очками занял второе место, а «Алтай-2» с 66 очками - третье.

Общая турнирная таблица выглядит следующим образом:

1. «Куаныш-2» (80 баллов)

2. «Алтай 4» (69 баллов)

3. «Алматы 2» (66 баллов)

4. «ERTIS-2» (61 балл)

5. «Алтай-3» (58 баллов)

6. «Жетысу-2» (42 балла)

7. «Караганда-2» (30 баллов)

8. «Хайкаракоз-2» (24 балла)

9. «Ару Астана-2» (2 балла)