Определились бронзовые призеры юношеского чемпионата РК по настольному теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны бронзовые призеры в командном зачете юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

После полуфинальных поединков третьи места заняли следующие сборные:

Юноши:

Актюбинская область: Расул и Наби Кисан, Алишер Жансерик, Рахман Алтынбекулы, Нуржан Нурымбетов.

Астана: Димаш Касенов, Нурбол Токтамыс, Султан Сереке, Нурмухаммед Жаксыбай, Бейбарс Сайлаубек.

В финале играют теннисисты Шымкента и Туркестанской области.

Девушки:

Мангистауская область: Акку Темирханова, Салима Абулхаир, Амира Әлимгерей, Уәли Айя, Меруерт Мурат.

Туркестанская область: Ноила Ханиязова, Шахруза Шавкатова, Аида Нуржанкызы, Мафтуна Ханиязова, Мадина Назир.

В финал вышли команды Алматы и Карагандинской области.