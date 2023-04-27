Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Определились бронзовые призеры юношеского чемпионата РК по настольному теннису

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Апреля 2023, 18:17
Определились бронзовые призеры юношеского чемпионата РК по настольному теннису Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стали известны бронзовые призеры в командном зачете юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

После полуфинальных поединков третьи места заняли следующие сборные:

Юноши:

Актюбинская область: Расул и Наби Кисан, Алишер Жансерик, Рахман Алтынбекулы, Нуржан Нурымбетов.

Астана: Димаш Касенов, Нурбол Токтамыс, Султан Сереке, Нурмухаммед Жаксыбай, Бейбарс Сайлаубек.

В финале играют теннисисты Шымкента и Туркестанской области.

Девушки:

Мангистауская область: Акку Темирханова, Салима Абулхаир, Амира Әлимгерей, Уәли Айя, Меруерт Мурат.

Туркестанская область: Ноила Ханиязова, Шахруза Шавкатова, Аида Нуржанкызы, Мафтуна Ханиязова, Мадина Назир.

В финал вышли команды Алматы и Карагандинской области.


Спорт   Настольный теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Бывшая узница концлагеря получит 1 млн тенге ко Дню Победы в Атырауской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Трудоспособных мужчин стало меньше в Актюбинской области
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Казахстанские каратисты выиграли чемпионат Японии
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Ремонтировать, а не выбрасывать: в Евросоюзе обсуждают закон о ремонте техники
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Казахстан примет чемпионат Азии по боксу в июле
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области
Тружеников тыла и вдов ветеранов войны поздравили в Костанайской области