Определились 15 из 16 участников плей-офф КХЛ с участием «Барыса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны пятнадцать команд, которые уже обеспечили себе участие в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

14-й и 15-й в этом списке стали минское «Динамо» и «Северсталь». Также из Западной конференции уже в плей-офф следующие клубы: ЦСКА, СКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив» и «Йокерит». За последнее вакантное место борются «Спартак» и «Витязь».

Что касается положения дел в Восточной конференции, то там состав участников плей-офф уже давно определен: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист», «Торпедо» и «Барыс».