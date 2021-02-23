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    10:56, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Определились 15 из 16 участников плей-офф КХЛ с участием «Барыса»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны пятнадцать команд, которые уже обеспечили себе участие в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.

    14-й и 15-й в этом списке стали минское «Динамо» и «Северсталь». Также из Западной конференции уже в плей-офф следующие клубы: ЦСКА, СКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив» и «Йокерит». За последнее вакантное место борются «Спартак» и «Витязь».

    Что касается положения дел в Восточной конференции, то там состав участников плей-офф уже давно определен: «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист», «Торпедо» и «Барыс».


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