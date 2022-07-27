27 Июля 2022 02:38

Определили 12 оборудованных мест для купания в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С наступлением летнего купального сезона департамент по ЧС Жамбылской области проводит комплекс мер по предупреждению случаев гибели людей на водоемах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе определено 12 мест для купания. Местными исполнительными органами оборудованы три городских пляжа. Это «Зербулак» в Таразе, озеро Жартас в городе Каратау и «Қалалық жағажай» в городе Жанатасе. На этих пляжах дислоцируются водно-спасательные подразделения. В настоящее время «Зербулак» находится на реконструкции», - сообщил руководитель управления гражданской обороны ДЧС Жамбылской области Руслан Шариев.

По словам спикера, для планомерного проведения профилактических мероприятий по недопущению гибели людей на водоемах акиматом Жамбылской области утвержден совместный план по предупреждению гибели людей на водоемах области в летний купальный период. Этот план согласован с местными исполнительными органами, местной полицейской службой департамента полиции области, управлениями образования и здравоохранения.

«С начала года проведено 192 рейда и бесед на водоемах области. Департамент практикует и проведение рейдов по неблагополучным и многодетным семьям, разъясняя родителям и детям правила безопасности во время нахождения летом вблизи водоемов, предупреждаем об ответственности родителей в случае оставления детей без присмотра взрослых», - сообщил спикер.

По информации пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области, за 2021 год количество утонувших на водоемах региона уменьшилось в 3,5 раза, благодаря проведенным мероприятиям по недопущению гибели людей на водоемах. С начала купального сезона 2022 года зарегистрировано четверо утонувших, из них двое детей.

Как сообщалось ранее, 23 июля на реке Талас утонули дедушка с внучкой. Поиски тел продолжались почти сутки с участием около двухсот человек спасателей, родственников, волонтеров и местных жителей.

Фото: Галина Скрипник