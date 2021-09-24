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    09:13, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Определилась вторая пара четвертьфиналистов ЧМ-2021 по футзалу с участием сборной Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна вторая пара участников 1/4 финала чемпионата мира-2021 по футзалу в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором четвертьфинале ЧМ-2021 встретятся сборные Марокко и Бразилии. Матч состоится 26 сентября в Вильнюсе.

    В 1/8 финала сборная Марокко со счетом 4:2 победила команду Венесуэлы, а Бразилия оказалась сильнее Японии — 3:1. Ранее определилась первая пара четвертьфиналистов: Россия — Аргентина. Напомним, также в четвертьфинале чемпионата мира (впервые в истории) выступит сборная Казахстана: на старте плей-офф она разгромила сборную Таиланда — 7:0. Следующим соперником казахстанцев на турнире станет победитель матча Узбекистан — Иран.


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