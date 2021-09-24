Определилась вторая пара четвертьфиналистов ЧМ-2021 по футзалу с участием сборной Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стала известна вторая пара участников 1/4 финала чемпионата мира-2021 по футзалу в Литве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором четвертьфинале ЧМ-2021 встретятся сборные Марокко и Бразилии. Матч состоится 26 сентября в Вильнюсе.

В 1/8 финала сборная Марокко со счетом 4:2 победила команду Венесуэлы, а Бразилия оказалась сильнее Японии — 3:1. Ранее определилась первая пара четвертьфиналистов: Россия — Аргентина. Напомним, также в четвертьфинале чемпионата мира (впервые в истории) выступит сборная Казахстана: на старте плей-офф она разгромила сборную Таиланда — 7:0. Следующим соперником казахстанцев на турнире станет победитель матча Узбекистан — Иран.