Определилась судейская бригада матча Лиги чемпионов «Астана»-«Мидтьюлланд»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» - «Мидтьюлланд» была назначена судейская бригада из Румынии под руководством Раду Петреску, сообщает Sports.kz.

Для 35-летнего румына это первое посещение Казахстана в качестве главного арбитра, хотя он уже пересекался с казахстанскими командами в еврокубках. Так именно он в 2012 году работал на матче «Ягодина» (Сербия) - «Ордабасы», завершившимся победой шымкенской команды 1:0.

Несмотря на то, что для «Астаны» встреча с Петреску первая, этого арбитра должен помнить главный тренер астанчан Роман Григорчук. Их пути пересеклись также во втором раунде квалификации Лиги Европы в первый сезон украинского специалиста в азербайджанской «Габале». Тогда азербайджанцы на выезде проиграли сербскому клубу «Чукарички» 1:0. Судья же «отметился» 6 желтыми карточками, пять из которых были показаны футболистам «Габалы».

В этом розыгрыше Лиги чемпионов Раду отработал уже один матч - «Корк Сити» (Ирландия) - «Легия» (Польша). В том матче румынский рефери показал 3 желтых карточки, и все три были предъявлены хозяевам.

В матче в Астане Петреску будут помогать его соотечественники - Раду Гинкуляк и Мирча Григориу. Резервный судья - Марцел Бирсан.