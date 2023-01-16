Определилась соперница Рыбакиной во втором круге Australian Open-2023

16 Января 2023, 17:28

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/64 финала казахстанка сыграла против 48-й ракетки мира итальянки Элизабетты Кочаретто. Рыбакина (25-я ракетка мира) одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

На следующей стадии, 1/32 финала, Елена встретится с представительницей Словении Кайя Йуван (104-я ракетка мира). Йуван в 1/64 финала обыграла Селену Яничиевич из Франции.

Матч со словенской спортсменкой состоится 18-го января в 6:00 по астанинскому времени.

Фото: sports.kz