Определилась первая пара полуфиналистов Forte Challenger 125

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определилась первая пара полуфиналистов теннисного турнира Forte Challenger 125, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

Как сообщили в ФТК, пятый игровой день турнира Forte Challenger 125 не успел начаться, как уже определились первые полуфиналисты в парном разряде.

«Третьи сеяные участники соревнований казахстанец Александр Недовесов и серб Виктор Троицки без борьбы проходят в ½ финала Forte Challenger 125», - сообщили в пресс-службе ФТК.

В четвертьфинале казахстанско-сербский тандем должен был играть против Дмитрия Попко из Казахстана и Александра Метревели из Грузии. По информации официального представителя турнира на разминке Александр Метревели потянул мышцу.

Кроме того, сегодня на турнире сыграют два казахстанца. В парном разряде за путевку в полуфинал поборются Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Владиславом Манфовым, они сыграют, портив канадцев Петра Поланского и Брайдена Шнура. Тмофей Скатов в тандеме с финном Отто Виртаненым будут противостоять против первой пары соревнования, американцев Лэммонса/Уизроу.