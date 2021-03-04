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    10:48, 04 Март 2021 | GMT +6

    Определилась первая пара полуфиналистов Forte Challenger 125

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определилась первая пара полуфиналистов теннисного турнира Forte Challenger 125, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

    Как сообщили в ФТК, пятый игровой день турнира Forte Challenger 125 не успел начаться, как уже определились первые полуфиналисты в парном разряде.

    «Третьи сеяные участники соревнований казахстанец Александр Недовесов и серб Виктор Троицки без борьбы проходят в ½ финала Forte Challenger 125», - сообщили в пресс-службе ФТК.

    В четвертьфинале казахстанско-сербский тандем должен был играть против Дмитрия Попко из Казахстана и Александра Метревели из Грузии. По информации официального представителя турнира на разминке Александр Метревели потянул мышцу.

    Кроме того, сегодня на турнире сыграют два казахстанца. В парном разряде за путевку в полуфинал поборются Григорий Ломакин в дуэте с украинцем Владиславом Манфовым, они сыграют, портив канадцев Петра Поланского и Брайдена Шнура. Тмофей Скатов в тандеме с финном Отто Виртаненым будут противостоять против первой пары соревнования, американцев Лэммонса/Уизроу.


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