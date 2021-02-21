Определилась квалификационная сетка и расписание игр первого дня Forte Challenger 100
Как сообщили в Федерации, первая ракетка квалификации турнира Forte Challenger 100 Роберто Кирос из Эквадора сыграет в стартовом матче против грузина Александра Метревели.
Александр Недовесов из Казахстана также начнёт выступление с квалификации и сразится за выход во второй круг с россиянином Саврияном Даниловым.
Получившие wild card в квалификацию, казахстанцы Сагадат Аяп и Данил Озерной, встретятся на кортах Национального теннисного центра, соответственно, с Богданом Бобровым из России и Владиславом Манафовым из Украины.
Ещё один представитель Казахстана – Григорий Ломакин – померится силами с чехом Алексеем Захаровым.
Ранее сообщалось, что официальная жеребьевка турнира Forte Challenger 100 состоялась в Национальном теннисном центре.
С 21 по 28 февраля и с 28 февраля по 7 марта 2021 года в Нур-Султане пройдут международные турниры по теннису серии ATP Challenger Tour. Общий призовой фонд турниров - 260 400 долларов США.