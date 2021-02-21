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    21:40, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Определилась квалификационная сетка и расписание игр первого дня Forte Challenger 100

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определилась квалификационная сетка и расписание игр первого дня теннисного турнира Forte Challenger 100, передает корресподент МИА «Казинформ» со ссылкой на персс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Как сообщили в Федерации, первая ракетка квалификации турнира Forte Challenger 100 Роберто Кирос из Эквадора сыграет в стартовом матче против грузина Александра Метревели.

    Александр Недовесов из Казахстана также начнёт выступление с квалификации и сразится за выход во второй круг с россиянином Саврияном Даниловым.

    Получившие wild card в квалификацию, казахстанцы Сагадат Аяп и Данил Озерной, встретятся на кортах Национального теннисного центра, соответственно, с Богданом Бобровым из России и Владиславом Манафовым из Украины.

    Ещё один представитель Казахстана – Григорий Ломакин – померится силами с чехом Алексеем Захаровым.

    Ранее сообщалось, что официальная жеребьевка турнира Forte Challenger 100 состоялась в Национальном теннисном центре.

    С 21 по 28 февраля и с 28 февраля по 7 марта 2021 года в Нур-Султане пройдут международные турниры по теннису серии ATP Challenger Tour. Общий призовой фонд турниров - 260 400 долларов США.




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