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Определилась дата боев боксеров Султана Заурбека и Нуртаса Ажбенова

8 Января 2019 08:17 116
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Определилась дата боев боксеров Султана Заурбека и Нуртаса Ажбенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Перспективные казахстанские боксеры Султан Заурбек (3-0, 2КО) и Нуртас Ажбенов (2-0, 1КО) проведут свои очередные поединки 22 февраля. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на  страницу Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.

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По отмечается в пресс-релизе менеджерской компании MTK Global, которая ведет дела наших соотечественников, их очередные поединки состоятся на известной лондонской арене York Hall. Соперники 22-летнего Заурбека и 24-летнего Ажбенова пока неизвестны.

Последний раз Султан и Нуртас выходили на ринг 14 декабря на этой же площадке.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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