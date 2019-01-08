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Определилась дата боев боксеров Султана Заурбека и Нуртаса Ажбенова
8 Января 2019 08:17 116
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Перспективные казахстанские боксеры Султан Заурбек (3-0, 2КО) и Нуртас Ажбенов (2-0, 1КО) проведут свои очередные поединки 22 февраля. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Профи Бокс Казахстана ВКонтакте.
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По отмечается в пресс-релизе менеджерской компании MTK Global, которая ведет дела наших соотечественников, их очередные поединки состоятся на известной лондонской арене York Hall. Соперники 22-летнего Заурбека и 24-летнего Ажбенова пока неизвестны.
Последний раз Султан и Нуртас выходили на ринг 14 декабря на этой же площадке.
Ключевые слова: Спорт,
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