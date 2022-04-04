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    23:00, 03 Апрель 2022 | GMT +6

    Определены весовые категории для боксеров на Олимпиаду-2024 в Париже

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Париже в 2024 году в боксе женщины будут соревноваться в шести весовых категориях, а мужчины — в семи. Об этом официально сообщили организации IBA и МОК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В турнире по боксу в столице Франции примут участие 124 мужчины и 124 женщины. Боксерши будут соревноваться в весовых категориях 50 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 66 кг и 75 кг, а боксеры — в категориях 51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг.

    «IBA очень довольна сотрудничеством с Международным олимпийским комитетом по системе олимпийских квалификаций, в том числе по определению весовых категорий. Мы уверены, что все боксеры, соревнующиеся в Париже в 2024 году, от этого выиграют», — заявил президент IBA Умар Кремлев.

    «Предлагаемая система олимпийских квалификаций обеспечивает справедливость и прозрачность. У спортсменов будет много возможностей пройти квалификацию на Олимпиаду», — добавил Кремлев.

    На Олимпийских играх в Токио в 2021 году женщины боролись в пяти весовых категориях, а мужчины — в восьми.


    Фото: sports.kz



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