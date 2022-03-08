НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе над созданием Единой карты приоритетных товаров и услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 июля 2011 года на выставке-форуме «Сильный Казахстан построим вместе!» впервые была озвучена идея создания Единой карты приоритетных товаров и услуг, которая представляет собой перечень товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные преимущества для производства в Республике Казахстан», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что основной целью ЕКПТУ является определение перечня приоритетных товаров в приоритетных секторах промышленности Казахстана для привлечения иностранных инвестиций.

В рамках данной инициативы на сегодня проведены следующие работы:

- определен потенциальный список товарных групп по 11 приоритетным секторам обрабатывающей промышленности;

- определены потенциальные рынки для приоритетных товарных групп, а также их потенциальный объем экспорта;

- определены уровни конкурентоспособности казахстанских товаров на выявленных экспортных рынках (метод RCA);

- разработана методология по определению товаров, способных замещать импорт на внутреннем рынке (Роттердамская модель);

- определен перечень товарных позиций для импортозамещения на внутреннем рынке.