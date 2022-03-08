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    13:28, 08 Март 2022 | GMT +6

    Определены уровни конкурентоспособности казахстанских товаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов рассказал о работе над созданием Единой карты приоритетных товаров и услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 июля 2011 года на выставке-форуме «Сильный Казахстан построим вместе!» впервые была озвучена идея создания Единой карты приоритетных товаров и услуг, которая представляет собой перечень товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные преимущества для производства в Республике Казахстан», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что основной целью ЕКПТУ является определение перечня приоритетных товаров в приоритетных секторах промышленности Казахстана для привлечения иностранных инвестиций.

    В рамках данной инициативы на сегодня проведены следующие работы:

    - определен потенциальный список товарных групп по 11 приоритетным секторам обрабатывающей промышленности;

    - определены потенциальные рынки для приоритетных товарных групп, а также их потенциальный объем экспорта;

    - определены уровни конкурентоспособности казахстанских товаров на выявленных экспортных рынках (метод RCA);

    - разработана методология по определению товаров, способных замещать импорт на внутреннем рынке (Роттердамская модель);

    - определен перечень товарных позиций для импортозамещения на внутреннем рынке.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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