Определены учителя-победители проекта Barine Bilim

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации благотворительного проекта «National Teacher Prize Kazakhstan – Национальная премия «Учитель Казахстана» по проекту малых грантов «Barine Bilim» конкурсной комиссией были отобраны 30 учителей-заявителей Национальной премии «Учитель Казахстана», в чьих школах будут реализованы малые гранты в размере 1 миллиона тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр поддержки гражданских инициатив.

Основной целью проекта является оказание содействия и поддержки учителям-участникам Национальной премии «Учитель Казахстана-2021» по созданию условий в общеобразовательных учебных заведениях Казахстана для всестороннего развития учащихся и развития глобального гражданства путем реализации проекта малых грантов.

По словам председателя Фонда развития общественно значимых инициатив Ермека Мажитова, особый акцент сделан на учителей школ из отдаленной и сельской местности.

«Под выделением грантовых средств подразумеваются не прямые денежные вознаграждения, а интеграция определенных социальных проектов. То есть учитель, совместно с организаторами, инициирует некий проект по поддержке своей школы. Это может быть внешнее или внутреннее озеленение, улучшение библиотечного фонда, трудового места (кабинета) учителя», — сообщил он.

В список победителей вошли учителя из сельских школ Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Карагандинской и Актюбинской областей.

Проект малых грантов «Barine Bilim» проходит в рамках реализации благотворительного проекта «National Teacher Prize Kazakhstan – Национальная премия «Учитель Казахстана» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и Фонда развития общественно значимых инициатив. Реализует проект общественный фонд «Natural Energy» при содействии Центра поддержки гражданских инициатив.